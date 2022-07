Johnson plranira raskošnu svadbu u službenoj ladanjskoj rezidenciji britanskih premijera

Foto: LEONHARD FOEGER

"Svi bismo voljeli imati veličanstveno vjenčanje u Chequersu o trošku poreznih obveznika, ali on to neće smjeti učiniti jer je to Britancima odvratno", komentirao je gradonačelnik Londona

Britanski premijer Boris Johnson koji je u četvrtak dao ostavku na dužnost predsjednika Konzervativne stranke, planirao je krajem srpnja proslaviti vjenčanje sa suprugom Carrie u Chequersu, ladanjskoj rezidenciji britanskih premijera, pišu u četvrtak britanska glasila. Pozivnice su poslane prije vijesti o ostavci premijera koji se vjenčao u tajnosti u svibnju 2021. u katoličkoj katedrali u Westminsteru u prisutnosti manjeg broja ljudi. Svečanost je bila ograničena na 30 uzvanika zbog mjera suzbijanja koronavirusa, zbog čega je proslava bila odgođena za ovu godinu. Pošto su počele pljuštati ostavke zbog nizanja skandala, Boris Johnson (58) je dao ostavku na dužnost predsjednika Konzervativne stranke, ali unatoč kritikama planira ostati u Downing Streetu dok članovi njegove stranke ne izaberu njegova nasljednika. "Svi bismo voljeli imati veličanstveno vjenčanje u Chequersu o trošku poreznih obveznika, ali on to neće smjeti učiniti jer je to Britancima odvratno", komentirao je za radio LBC laburistički gradonačelnik Londona Sadiq Khan. Razboriti torijevci "neće prihvatiti situaciju u kojoj on želi ostati premijer radi osobne koristi, a ne radi dobrobiti zemlje". Ovo je treći brak Borisu Johnsonu koji ima sedmero djece, od kojih dvoje s Carrie. Boris Johnson je već bio na meti kritike zbog veoma skupe obnove stana u Downing Streetu koju je financirao donator Konzervativne stranke i zbog, piše Times, skupog projekta - od kojeg je na kraju odustao - izgradnje drvene kućice na drvetu u Chequersu za svog sina Wilfrida.