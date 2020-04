Johnson se vratio na posao pa najavio: 'Popustit ćemo mjere'

7.20

SAD najavljuje drugi val pokretanja gospodarstva

Drugi val saveznih američkih država, unatoč upozorenjima dijela zdravstvenih stručnjaka, priprema se idući tjedan pokrenuti gospodarstvo, u trenutku kad se predviđa da će zbog uvedenih mjera nezaposlenost u travnju dostići 16 posto.

Zdravstveni stručnjaci kažu da će olakšavanje mjera donesenih radi spriječavanja širenja virusa Sars-CoV-2 dovesti do veće interakcije ljudi te da bi moglo pokrenuti novi val zaraza covidom-19, respiratornom bolesti koju izaziva novi koronavirus.

Od nje je do sada umrlo gotovo 54.000 Amerikanaca a zaraženo je blizu milijun.

Colorado, Mississippi, Minnesota, Montana i Tennessee pridružit će se nekolicini drugih saveznih država u eksperimentu ponovnog otvaranja gospodarstva, ali bez opreme za testiranje i praćenje kontakata za koju stručnjaci kažu da je potrebna kako bi se spriječilo ponovno širenje zaraze.

Nakon mjesec dana ograničenja kretanja koje je uvela vlada, Georgia, Oklahoma, Aljaska i Južna Karolina već su krenule u ponovno pokretanje svojih gospodarstava.

Uslijed tih mjera bez presedana od sredine ožujka je rekordnih 26,5 milijuna Amerikanaca zatražilo pomoć za nezaposlene.

Savjetnik Bijele kuće za gospodarstvo Kevin Hassett je novinarima rekao da će stopa nezaposlenosti u SAD-u u travnju vjerojatno dostići 16 ili više posto.

- Mislim da će idućih nekoliko mjeseci biti užasni. Brojevi će biti loši kao nikada do sada - rekao je Hassett u nedjelju

Nestranački kongresni ured za proračun (CBO) je i za iduću godinu predvidio nezaposlenost veću od 10 posto. Savezna država Tennessee je najavila da će dopustiti otvaranje restorana u ponedjeljak, a istog dana u Mississippiju istječe uredba o obveznom ostanku u kućama.

Montana dopušta tvrtkama da u ponedjeljak ponovno krenu s radom ako ograniče broj ljudi u prostoru i poštuju socijalno distanciranje, dok će Minnesota u ponedjeljak dopustiti nekim tvrtkama nastavak rada i tako omogućiti da se na posao vrati 80.000 do 100.000 ljudi u proizvodnji i uredima.

U Coloradu je demokratski guverner Jared Polis dao zeleno svjetlo da se od ponedjeljka roba isporučuje i preuzima izvan trgovina. Frizerski saloni, brijačnice i saloni za tetovažu mogu otvoriti svoja vrata u petak a nakon njih će slijediti trgovine, restorani i kina.

Royal Rose nakon mjesec dana ponovno otvara svoj salon za tetovažu u Greenlyju, u Coloradu, ne zato što to želi već zato što se računi gomilaju pa nema izbora.

- Ostala bih kod kuće kada bi to vlada poticala, ali to ne čini. Kažu: 'najbolje se vratiti na posao iako bi moglo biti riskantno - govori ta 39-godišnjakinja.

No ukidanje ograničenja nije jednako u svim državama. Denver je, primjerice, uredbu o ostanku u kućama produljio do 8. svibnja no stanovnici tog grada mogu na šišanje otići u susjedni okrug.

Devet država nikada nije svojim građanima naložilo ostanak u kućama, među njima Arkansas, Iowa, Nebraska, te Sjeverna i Južna Dakota.

Nekoliko ispitivanja javnog mnijenja pokazalo je da bez obzira na stranačko opredjeljenje većina građana želi ostati u kućama kako bi se zaštitili od koronavirusa, unatoč posljedicama po gospodarstvo.