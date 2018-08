Još 3 tjedna ovog kaosa, a tek onda 'pakao' - zatvara se rotor

Zagrepčani su očekivali kolaps, no nisu ni sanjali da će im za relaciju na koju su nekad potrošili sedam minuta sad trebati gotovo sat vremena. Kažu: “Brže smo u Rijeci nego na poslu”.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zagrebačke ceste “delaju ko da im je dvadeset” - bez upozorenja i dugo traje. Problem je što se istodobno radi na 15 lokacija, zbog čega su mnoge važne gradske prometnice zatvorene.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Trebali su izdati upozorenje da se na put do posla ne kreće bez gableca i litre vode - kaže nam ljutita Zagrepčanka koja se probijala 45 minuta iz centra do Supernove.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Sličnog iskustva je i ogorčeni čitatelj koji nam se javio: “Vozeći se iz centra Zagreba do Buzina, završio sam odjednom na Jakuševačkoj ulici i skoro u Velikoj Gorici. Naime, kod Avenue Malla bila je nevjerojatna gužva, pa sam skrenuo u Ulicu SR Njemačke. Ona je bila zatvorena, pa sam krenuo prema Dugavama, ali se tamo nije moglo prijeći preko ranžirnoga kolodvora. Inače slabo poznajem taj dio grada, pa sam završio u Mičevcu i izbio na kraju u Velikoj Mlaki, otkud sam došao do Buzina.”

Gradonačelnika Milana Bandića prometni kaos ne brine.

- Zato što nismo savršeni. Nismo mogli napraviti sve do 3. rujna, nešto će biti do 15. rujna, ali sigurno 97 ili 98 posto će biti gotovo. Znate da nisam savršen, ali sam najbolji - hvali se Bandić raskopanim gradom.

Zagrepčanima će trebati čelični živci još najmanje tri tjedna, a što će biti kad se 2. studenog zatvori remetinečki rotor, ne smijemo ni pomišljati.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Do tada ćemo slušati ovakve priče čitatelja/ica: “Od Mamutice u Travnom do Buzina mi je trebalo 45 minuta. Prvo sam došla u Sopot. Bila je užasna kolona za priključenje lijevo na Većeslava Holjevca, pa sam odustala i vratila se do SR Njemačke, koja je pak bila zatvorena. Mislila sam da ću preko Dugava moći izaći na SR Njemačke, ali i ta cesta je bila zatvorena. Pa sam se vratila na Aveniju Dubrovnik i odlučila preko Trnskog izaći na Svetu Klaru i kroz kvart doći do Buzina, ali i ta cesta je bila zatvorena. Na kraju sam otišla do rotora i preko Laništa izašla na Remetinečku ulicu...”.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Od gradskog pročelnika za izgradnju Dinka Bilića i od šefa Zagrebačkih cesta Ante Todorića nismo uspjeli dobiti komentar.