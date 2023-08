Još danas pakleno vruće, a već sutra stiže velika promjena. Moguće grmljavinsko nevrijeme

Danas pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uglavnom navečer te osobito u noći na ponedjeljak na sjevernom su Jadranu mogući pljuskovi i grmljavina, a mogu biti i izraženiji.

Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na Jadranu slabo i umjereno, navečer mjestimice i jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 32 i 37 °C.

Foto: DHMZ

Za cijelu Hrvatsku izdan je narančasti alarm, što znači da je vrijeme opasno.

- Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi - upozorava DHMZ.

Foto: DHMZ

Sutra jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom zahvatit će već u noći i ujutro sjeverni i dio srednjeg Jadrana, potom će se širiti prema jugu te na zapadne kopnene predjele, a najkasnije, tek kasno popodne, doći će do Slavonije. Pritom je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, vjerojatnije duž obale. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, u sjevernim kopnenim krajevima kratkotrajno i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno i jako jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27. Najviša dnevna većinom od 27 do 32, u Slavoniji i unutrašnjosti Dalmacije do 36 °C.

- Osvježenje stiže i postupan pad temperature znači već od ponedjeljka, s tim osvježenjem nažalost stižu i drugi problemi odnosno pljuskovi s grmljavinom, a može biti lokalno i grmljavinskih nevremena i na Jadranu i u unutrašnjosti, posebice tijekom ponedjeljka na moru, a onda kasnije u danu, pa i u utorak u unutrašnjosti, najavio je Krunoslav Mikec, meteorolog DHMZ-a za HRT.