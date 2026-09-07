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STIŽE KIŠA

Još dva dana 'pržione', a onda će temperature drastično pasti!

Piše 24sata,
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Još dva dana 'pržione', a onda će temperature drastično pasti!
Zagreb: Jaki pljusak u središtu grada | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Meteorolozi predviđaju drastičnu promjenu vremena s početkom nove sedmice, kada će kiša i svježiji zrak zamijeniti ljetne temperature. Savjetuje se iskorištavanje sunčanih dana za boravak na otvorenom prije dolaska oborina.

Početak rujna donosi nam još nekoliko dana pravog ljetnog vremena, no meteorolozi upozoravaju na značajan preokret sredinom tjedna. Uskoro stiže osjetno svježiji zrak s kišom, stoga je preporuka iskoristiti preostale sunčane sate za boravak na otvorenom.

Današnji dan, kao i sutrašnji, proteći će u znaku sunčanog i toplog vremena. Nakon svježijeg jutra u unutrašnjosti, najviše dnevne temperature rast će na 28 do 33 Celzijeva stupnja, u Dalmaciji lokalno i više. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Vrijeme je idealno za sve aktivnosti na otvorenom, uz preporuku izbjegavanja izravnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana.

Foto: DHMZ

Već u noći s utorka na srijedu započet će promjena koja će obilježiti ostatak tjedna. Srijeda donosi nagli pad temperature, ponegdje i za više od deset stupnjeva, te dolazak obilnijih oborina.

Kiša će prvo zahvatiti sjeverozapadne krajeve, a zatim će se tijekom dana proširiti na veći dio zemlje, uključujući i Dalmaciju, gdje su mogući i lokalno izraženiji pljuskovi praćeni jakom grmljavinom. Ova promjena označit će kraj kratkotrajnog toplinskog vala i donijeti pravo jesensko ozračje.

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Savjetuje se oprez u prometu zbog mokrih i skliskih kolnika. Najviše dnevne temperature u srijedu će se u unutrašnjosti kretati od 15 do 20 stupnjeva, a na Jadranu će biti tek nešto toplije.

Prema trenutnim prognozama, nestabilno vrijeme zadržat će se i u drugom dijelu tjedna. Četvrtak i petak donose nastavak promjenjivog vremena s kišom i pljuskovima, osobito u kopnenim krajevima te na sjevernom Jadranu. Temperature će ostati osjetno niže od prosjeka za početak rujna. Za vikend se predviđa postupno smirivanje vremena, no i dalje bez povratka ljetnih vrućina s početka mjeseca. 

*uz korištenje AI-ja

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