Još dva dana 'pržione', a onda će temperature drastično pasti!

Početak rujna donosi nam još nekoliko dana pravog ljetnog vremena, no meteorolozi upozoravaju na značajan preokret sredinom tjedna. Uskoro stiže osjetno svježiji zrak s kišom, stoga je preporuka iskoristiti preostale sunčane sate za boravak na otvorenom.

Današnji dan, kao i sutrašnji, proteći će u znaku sunčanog i toplog vremena. Nakon svježijeg jutra u unutrašnjosti, najviše dnevne temperature rast će na 28 do 33 Celzijeva stupnja, u Dalmaciji lokalno i više. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Vrijeme je idealno za sve aktivnosti na otvorenom, uz preporuku izbjegavanja izravnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana.

Foto: DHMZ

Već u noći s utorka na srijedu započet će promjena koja će obilježiti ostatak tjedna. Srijeda donosi nagli pad temperature, ponegdje i za više od deset stupnjeva, te dolazak obilnijih oborina.

Kiša će prvo zahvatiti sjeverozapadne krajeve, a zatim će se tijekom dana proširiti na veći dio zemlje, uključujući i Dalmaciju, gdje su mogući i lokalno izraženiji pljuskovi praćeni jakom grmljavinom. Ova promjena označit će kraj kratkotrajnog toplinskog vala i donijeti pravo jesensko ozračje.

Savjetuje se oprez u prometu zbog mokrih i skliskih kolnika. Najviše dnevne temperature u srijedu će se u unutrašnjosti kretati od 15 do 20 stupnjeva, a na Jadranu će biti tek nešto toplije.

Prema trenutnim prognozama, nestabilno vrijeme zadržat će se i u drugom dijelu tjedna. Četvrtak i petak donose nastavak promjenjivog vremena s kišom i pljuskovima, osobito u kopnenim krajevima te na sjevernom Jadranu. Temperature će ostati osjetno niže od prosjeka za početak rujna. Za vikend se predviđa postupno smirivanje vremena, no i dalje bez povratka ljetnih vrućina s početka mjeseca.

*uz korištenje AI-ja