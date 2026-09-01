NIŠTA OD SNIJEGA? Vakula je otkrio kakva nas zima čeka

Ljeto 2026. godine u velikom je dijelu Hrvatske bilo među najtoplijima u povijesti mjerenja, a prema dugoročnoj analizi meteorologa Zorana Vakule, trend iznadprosječne topline vrlo će se vjerojatno nastaviti i u nadolazećoj jeseni i zimi.

Prema preliminarnim podacima, kolovoz je u većini Hrvatske bio rekordno topao, s odstupanjima srednje temperature od tri do čak pet stupnjeva Celzijevih iznad prosjeka. Iznimka je tek Rijeka, gdje je bio drugi najtopliji, odmah iza kolovoza 2024. Gledajući cijelu ljetnu sezonu, novi rekordi postavljeni su na Zavižanu, u Gospiću, Rijeci, Splitu i Dubrovniku, dok je u Zagrebu i Osijeku zabilježeno drugo najtoplije ljeto u povijesti. Odstupanja su se uglavnom kretala od dva do tri stupnja.

Foto: HRT

Foto: HRT

Količina oborina bila je neujednačena; dok je u većini zemlje zabilježen manjak, ponegdje je, poput sjevernog Jadrana, bilo i viška kiše, a Split je zbog kišnog srpnja ljeto završio s plusom.

Foto: HRT

Nastavak toplog vremena i blaga zima

Dugoročne prognoze koje je Vakula predstavio za HRT upućuju na veliku vjerojatnost da će i jesen i zima nastaviti niz sezona toplijih od prosjeka. Štoviše, povećana je vjerojatnost i za znatnija pozitivna temperaturna odstupanja, osobito tijekom zime. To ne znači da neće biti povremenih hladnijih razdoblja, no ona vjerojatno neće biti toliko intenzivna i dugotrajna kao sama razdoblja iznadprosječne topline.

Na globalnoj razini, razvija se i snažan El Niño koji pridonosi općem zagrijavanju, iako njegov izravan utjecaj na Europu nije presudan. Za zimske prilike kod nas ključniji će biti drugi faktori, poput stanja iznad sjevernog Atlantika i Arktika. Postoji i umjerena do velika vjerojatnost za ublažavanje suše u većini Hrvatske u sljedećih šest mjeseci.

*uz korištenje AI-ja