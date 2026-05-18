Mještani Drniša već su neko vrijeme izražavali strah i nelagodu. Dostavljači, pa i mladi ljudi koji su radili noćne smjene, nisu željeli ići sami na ubojičinu adresu
PIŠE: TEA KVARANTAN SOLDATIĆ PLUS+
Još je jedan mladi život izgubljen. Zašto je sustav opet zakazao? Drniš je zavijen u crno
Ubojstvo u Drnišu ponovno je otvorilo teško i bolno pitanje koje se u javnosti redovito javlja tek nakon tragedije, gdje je sustav zakazao i je li se moglo spriječiti da se još jedan mladi život ugasi na tako brutalan način.
