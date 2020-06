Jednu ve\u010der u kolovozu 2019. i\u0161ao je ku\u0107i iz du\u0107ana s istom tom maskom i pri\u0161la mu je policija zbog dojave o 'sumnjivom mu\u0161karcu' na tom podru\u010dju.

<p><strong>Elijah McClain </strong>radio je kao masažni terapeut, prijatelj su ga znali kao 'pacifista i vegetarijanca koji je volio trčati te smiješiti se', a on je često tijekom pauza na poslu u svom rodnom gradu Aurora u Coloradu, svirao violinu za mačiće u skloništu.</p><p>Njegova sestra rekla je kako je ponekad nosio skijašku masku jer je bio anemičan i često dobivao prehladu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Elijah je svirao napuštenim mačićima u skloništu:</strong></p><p>Jednu večer u kolovozu 2019. išao je kući iz dućana s istom tom maskom i prišla mu je policija zbog dojave o 'sumnjivom muškarcu' na tom području.</p><p>Vrlo brzo je došlo do sukoba između Elijaha i policije, a incident je samo dijelom snimljen jer su sve kamere koje su se nalazile na uniformama policajaca navodno otpale za vrijeme tučnjave, piše <a href="https://www.upworthy.com/elijah-mcclain-police-investigation-death" target="_blank">Upworthy</a>.</p><p>Policajci su ovog Afroamerikanca držali na način koji je u nekim gradovima zabranjen zbog potencijalne opasnosti po život. Na kraju je nesretnik dobio srčani udar na putu do bolnice, pao u komu i umro tri dana kasnije. Bio je nenaoružan, a njegove posljednje riječi dok su ga policajci nasilno držali rasplakale su mnoge.</p><p><strong>UZNEMIRUJUĆI video:</strong></p><p>Policijska postaja Aurora je u studenom, tri mjeseca nakon McClainove smrti, na YouTubeu objavila snimke cijelog incidenta. Okružni tužitelj Dave kazao je da nema dokaza o neopravdanoj uporabi nasilja te da neće podnijeti kaznene prijave protiv policajaca.</p><p>9. lipnja ove godine gradski službenik Jim Twombly pristao je, zbog pritiska javnosti, na neovisnu istragu McClainove smrti. I ta se istraga nije bila dugog vijeka jer je odvjetnik koji je bio zadužen za vođenje istrage zapravo bivši policajac koji se specijalizirao za obranu policijskih odjela u slučajevima kaznene odgovornosti.</p><h2>'Zašto ste me napali? Ja ne ubijam ni muhe'</h2><p>- Ne mogu disati. Imam ovdje svoju osobnu iskaznicu. Zovem se Elijah McClain. Tu je moja kuća. Samo sam išao kući. Introvert sam i drugačiji, samo to. Žao mi je. Nemam nikakav pištolj. Ne koristim oružje, ne tučem se - govorio je McClain policajcima.</p><p>- Zašto ste me napali? Pa ja čak ni ne ubijam muhe. Ne jedem meso. Ali ni ne osuđujem one koji ga jedu. Ne osuđujem nikoga. Žao mi je, samo sam htio biti bolja osoba. Bit ću stvarno bolji. Vi ste fenomenalni. Vi ste prelijepi i ja vas volim. Oprostite mi. Žao mi je. Žao mi je. Ajme, ovo stvarno boli. Stvarno ste snažni. Timski rad, zar ne? Ajme, žao mi je. Nisam to htio učiniti, ali ne mogu disati - rekao je policajcima i počeo povraćati.</p>