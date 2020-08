Još jedan tata u šatoru: 'Ostat ćemo do kraja pred Klaićevom, zbog sve djece i roditelja'

Očevi Ivan Pokupec i Roberto Mateš, digli su u ponedjeljak šator pred Klaićevom bolnicom u Zagrebu, radi potpore roditeljima koji zbog epidemiloške mjere ne mogu biti uz svoju djecu dok su na liječenju

<p>Moje je dijete, nažalost, puno puta u životu bilo u bolnici, a ja sam uvijek bio uz njega. Bilo nam je teško bez obzira što tada nije bilo nikakvih mjera, a mogu misliti kako je djeci i roditeljima sada, rekao je <strong>Ivan Pokupec</strong> iz Križevaca.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Revoltiran epidemiološkom mjerom prema kojoj roditelji hospitaliziranu djecu mogu posjećivati samo 15 minuta na dan, podigao je šator na travnjaku pred Klinikom za dječje bolesti u zagrebačkoj Klaićevoj ulici. Njega, kao i sve roditelje koji trenutno proživljavaju najteže dane zbog odvojenosti od svojih mališana, došao je podržati i <strong>Roberto Mateš</strong>. Javnost ga je upoznala proteklog tjedna nakon što je i on podigao šator ispred pakračke bolnice u kojoj je bio njegov sin Šimun (7). Roberto ga je također smio posjećivati po 15 minuta na dan i zbog toga je bio ogorčen. Kupio je dva voki tokija i spavao danima u šatoru kako bi ga sin mogao zvati kad god poželi. Roberto je već ranije najavio da će od sada doći podržati svakog roditelja koji se poput njega odluči na kampiranje pred bolnicom jer odluku o posjećivanju djece na 15 minuta smatra nehumanom.</p><p>- Kao što već znate, moj je sin sada kući i zdrav je, ali ja sam ovdje zbog svakog djeteta u Hrvatskoj koje danas leži na nekom odjelu i zbog njihovih roditelja. Ta su djeca sada nesigurna i u strahu i to nije ljudski - rekao je Roberto.</p><p>On i Pokupec od Ministarstva zdravstva traže da se posjete organiziraju na način kako je bilo prije pojave korona virusa, odnosno da se ova stroga epidemiološka mjera ne primjenjuje na djecu koja su najranjivija skupina te koja zbog ovakve odluke doživljavaju u bolnicama traume. Očevi su poručili da će u šatoru ostati sve dok se mjera ne ukine. Pred bolnicu ih je došlo podržati desetak roditelja.</p><p>- Jako me ljuti što nisu postavljeni jednaki kriteriji za sve, odnosno potpuno je očito da kad su u pitanju epidemiološke mjere, jedna pravila vrijede na skupu HDZ-a i na Alki u Sinju, a druga u bolnicama. Ako ministar <strong>Vili Beroš</strong> nije u stanju postaviti jednake kriterije za sve, pozivam ga neka da ostavku - rekao je Pokupec.</p><p>O mogućnosti da se mjera ukine upitali smo Ministarstvo zdravstva.</p><p>- Zdravstveno osoblje bolnica i Ministarstvo zdravstva imaju puno razumijevanje za osjećaje roditelja koji, naravno, žele neprekidno biti uz svoju bolesnu djecu, no ovakve mjere su u ovom trenutku neophodne u interesu zaštite zdravlja i dobrobiti svih. Epidemiološka situacija u Republici Hrvatskoj se kontinuirano prati te će se po njenom poboljšanju promptno pristupiti izmjeni smjernica kojima se reguliraju posjete u bolnicama - poručili su iz Ministarstva.</p><p>Iz Klaićeve su bolnice poručili kako se 15-minutni posjet kod njih odnosi samo na jedinicu intenzivnog liječenja, dok je na drugim odjelima dozvoljeno dulje vrijeme posjeta.</p>