Obavijesti

News

Komentari 25
SVATOVI NAPUSTILI HRVATSKU

Dvije tragedije u sat vremena. I u Makarskoj aktivirali signalnu raketu, teško je ozlijeđena žena

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Dvije tragedije u sat vremena. I u Makarskoj aktivirali signalnu raketu, teško je ozlijeđena žena
Šibenik: Žena ozlije?ena pirotehni?kim sredstvom na svadbi | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Na Kačićevom trgu, na prostoru ispred katedrale tijekom održavanja vjenčanja najvjerojatnije je aktivirana signalna raketa koja je ozlijedila ženu. Dok se njoj pružala pomoć, svatovi su već napustili Hrvatsku

Iste večeri kad je u Šibeniku na svadbi poginula žena zbog aktiviranja pirotehnike, i u Makarskoj zamalo tragedija. Jučer, oko 18 sati, na Kačićevom trgu, na prostoru ispred katedrale tijekom održavanja vjenčanja najvjerojatnije je aktivirana signalna raketa koja je ozlijedila žensku osobu koja je bila gošća na vjenčanju. Samo sat vremena kasnije došlo je do tragedije nakon koje je u Šibeniku poginula žena.

UHITILI MUŠKARCA FOTO Mjesto strave u Šibeniku: Ženu je na svadbi pogodila raketa, preminula je u bolnici
FOTO Mjesto strave u Šibeniku: Ženu je na svadbi pogodila raketa, preminula je u bolnici

Pružena joj je liječnička pomoć, utvrđena teška tjelesna ozljeda te je hospitalizirana.

Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, radilo se o svadbi mladoženje iz Zadra. Kako se navodi, netko od svadboa je ispalio signalnu raketu, nakon čega je žena zatražila pomoć u Domu zdravlja Makarska, iz kojeg su obavijestili policiju koja je izašla na teren.

No dok se to sve odvijalo, svatovi su napustili Hrvatsku i otišli za Čapljinu. 

O događaju je izviješteno državno odvjetništvo, obavljen je očevid te se provodi daljnje kriminalističko istraživanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 25
'Ravnateljica mi je s tugom priznala: Zaposlili su drugu sestru, nisi politički podobna'
ISPOVIJESTI MEDICINSKIH SESTARA

'Ravnateljica mi je s tugom priznala: Zaposlili su drugu sestru, nisi politički podobna'

Meidicnske sestre i tehničari za 24sata podijelili su svoje priče o tome zašto su odlučili otići iz Hrvatske. Opisali su što ih je otjeralo, ali i kako su se snašli u inozemstvu te što ih je tamo dočekalo
FOTO Mjesto strave u Šibeniku: Ženu je na svadbi pogodila raketa, preminula je u bolnici
UHITILI MUŠKARCA

FOTO Mjesto strave u Šibeniku: Ženu je na svadbi pogodila raketa, preminula je u bolnici

Čitatelji su nam ranije rekli kako je na podu gdje je žena pogođena bila lokva krvi.
Užas u Šibeniku: Umrla je žena koju je pogodila raketa na svadbi, uhitili muškarca (52)
DETALJI TRAGEDIJE

Užas u Šibeniku: Umrla je žena koju je pogodila raketa na svadbi, uhitili muškarca (52)

Nakon što je žena pogođena, hitno su je prevezli u Opću bolnicu u Šibeniku. Nažalost, od zadobivenih ozljeda je umrla.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025