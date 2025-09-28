Dvije tragedije u sat vremena. I u Makarskoj aktivirali signalnu raketu, teško je ozlijeđena žena

Iste večeri kad je u Šibeniku na svadbi poginula žena zbog aktiviranja pirotehnike, i u Makarskoj zamalo tragedija. Jučer, oko 18 sati, na Kačićevom trgu, na prostoru ispred katedrale tijekom održavanja vjenčanja najvjerojatnije je aktivirana signalna raketa koja je ozlijedila žensku osobu koja je bila gošća na vjenčanju. Samo sat vremena kasnije došlo je do tragedije nakon koje je u Šibeniku poginula žena.

Pružena joj je liječnička pomoć, utvrđena teška tjelesna ozljeda te je hospitalizirana.

Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, radilo se o svadbi mladoženje iz Zadra. Kako se navodi, netko od svadboa je ispalio signalnu raketu, nakon čega je žena zatražila pomoć u Domu zdravlja Makarska, iz kojeg su obavijestili policiju koja je izašla na teren.

No dok se to sve odvijalo, svatovi su napustili Hrvatsku i otišli za Čapljinu.

O događaju je izviješteno državno odvjetništvo, obavljen je očevid te se provodi daljnje kriminalističko istraživanje.