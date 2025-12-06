Još jedna žena je mrtva, no i dalje dio političara želi ukidati ženska prava i uvesti zabrane...

Ubijena trudna žena i iz Međimurja 16. je žena ubijena ove godine u Hrvatskoj. Iako se u svim ovim užasnim slučajevima ne radi o femicidu, u većini ubojstava ženama su presudili njihovi partneri ili bivši partneri. I to nakon godina maltretiranja i zlostavljanja. Nakon godina pokušaja tih žena da sebe i djecu spase iz pakla u kojem su bile primorane ostajati. Zbog obitelji koje bi radije propale u zemlju od sramote nego spasile kćeri od zlostavljača, policije i zavoda za socijalnu skrb, koji su ograničeni zakonima, mogućnostima, znanjem i voljom. I dodatno svakoj toj ženi presude odvratni statusi u komentarima i na društvenim mrežama. Od 2016. godine do danas ubijeno je 147 žena. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić jasno je istaknula kako je femicid jedno od najpredvidljivijih ubojstava te da bi “policija i druga nadležna tijela trebala primjenjivati posebne kriterije u procjeni rizika, koristiti širok spektar zakonskih mjera zaštite te predlagati najstrože kazne počiniteljima”.

