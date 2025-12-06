Obavijesti

News

KOMENTAR: ANA DASOVIĆ PLUS+

Još jedna žena je mrtva, no i dalje dio političara želi ukidati ženska prava i uvesti zabrane...

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 1 min
Još jedna žena je mrtva, no i dalje dio političara želi ukidati ženska prava i uvesti zabrane...
Mursko Središće: Muškarac iz vatrenog oružja pucao u dvije žene, očevid je u tijeku | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Danas dio muškaraca opet kleči zbog zabludjelih ideja o moralnoj čistoći, nitko vjerojatno nijednu molitvu neće uputiti za djecu koja su ostala bez majki...

Ubijena trudna žena i iz Međimurja 16. je žena ubijena ove godine u Hrvatskoj. Iako se u svim ovim užasnim slučajevima ne radi o femicidu, u većini ubojstava ženama su presudili njihovi partneri ili bivši partneri. I to nakon godina maltretiranja i zlostavljanja. Nakon godina pokušaja tih žena da sebe i djecu spase iz pakla u kojem su bile primorane ostajati. Zbog obitelji koje bi radije propale u zemlju od sramote nego spasile kćeri od zlostavljača, policije i zavoda za socijalnu skrb, koji su ograničeni zakonima, mogućnostima, znanjem i voljom. I dodatno svakoj toj ženi presude odvratni statusi u komentarima i na društvenim mrežama. Od 2016. godine do danas ubijeno je 147 žena. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić jasno je istaknula kako je femicid jedno od najpredvidljivijih ubojstava te da bi “policija i druga nadležna tijela trebala primjenjivati posebne kriterije u procjeni rizika, koristiti širok spektar zakonskih mjera zaštite te predlagati najstrože kazne počiniteljima”.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci
TRAGAJU ZA JOSIPOM ORŠUŠEM

Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci

Policija upozorava građane da se osumnjičenom ne približavaju jer je naoružan te poziva sve koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku i uhićenju da se odmah jave na broj 192
Međimurje pod opsadom, policajac poslao poruku ubojici: 'Ako ovo vidi ili sluša...'
FEMICID U MURSKOM SREDIŠĆU

Međimurje pod opsadom, policajac poslao poruku ubojici: 'Ako ovo vidi ili sluša...'

Nakon ubojstva žene u Murskom Središću, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorava da je riječ o još jednom femicidu u Hrvatskoj, 17. ove godine...
FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!
TRAGEDIJA U MEĐIMURJU

FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!

U pucnjavi koja se dogodila sinoć u Murskom Središću, Ulici Sitnice, jedna žena je ubijena, dok je druga teško ozlijeđena i u bolnici se bori za život. Policija traga za muškarcem (40). Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je upucao svoju nevjenčanu suprugu, a onda i njenu sestru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025