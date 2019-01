'Još ne možemo govoriti o rezultatima istrage, tajni su'

I dalje traje opsežna kriminalistička istraga o požaru u Hidroelektrani (HE) Plat, u kojem su poginula trojica djelatnika HE, a koju provode Dubrovačko-neretvanska policija i općinsko Državno odvjetništvom, o tijeku istrage i dosadašnjim rezultatima nije moguće govoriti, jer su po zakonu, oni tajni, istaknuto je u petak na konferenciji za novinare predstavnika općinskog državnog odvjetništva i policije.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203372 / Treća vijest: Pronađen treći poginuli radnik iz hidroelektrane plat]

U dosadašnjem dijelu postupka izvršen je očevid na mjestu nesreće i naložena obdukcija tijela stradalih djelatnika HE Plat.

- O tijeku izvida nije moguće govoriti, jer su prema zakonu oni tajni. Nakon što budu provedeni, cjelokupna dokumentacija bit će dostavljena Općinskom državnom odvjetništvu (ODO) u Dubrovniku na meritornu odluku - istaknuo je vršitelj dužnosti općinskog državnog odvjetnika u Dubrovniku Dominko Hladilo.

Načelnik Policijske uprave dubrovačko-neretvanske Ivan Pavličević rekao je da policija provodi opsežnu kriminalističku istragu u koordinaciji s ODO u Dubrovniku, a tijekom koje su obavljeni razgovori sa svim osobama koji bi mogle imati bilo kakve korisne informacije o slučaju.

- Imamo zajedničko koordinativno postupanje i sastanke. Nemamo nikakvih međusobnih problema u rješavanju tragičnog slučaja. Istragu su proveli stručnjaci Centra za kriminalističko vještačenje 'Ivan Vučetić', koji će izvješće dostaviti ODO-u u Dubrovniku - rekao je Pavličević. Dodao je da je teško reći kada će to biti.

Zapovjednik Županijske vatrogasne zajednice Stjepan Simović izjavio je da su svi vatrogasci koji su bili uključeni u intervenciju u HE Plat, na raspolaganju MUP-u tijekom istrage.

U požaru koji je prošlog četvrtka, 10. siječnja, buknuo u HE Plat, nestala su tri radnika, koja su nakon opsežne potrage pronađeni mrtvi.

Naime, istog dana, 10. siječnja, beživotno tijelo prvog zaposlenika HE pronađeno je oko 14 sati u odvodnom kanalu hidroelektrane, a drugog zaposlenika oko 21,50 sati na obali mora u Cavtatu. Za trećim djelatnikom HE se tragalo do nedjelje 13. siječnja navečer, kada je njegovo tijelo locirano u pomoćnoj cijevi odvodnog kanala HE.

Prema ranijoj izjavi načelnika Pavličevića, u četverodnevnoj danonoćnoj potrazi u nenormalnim vremenskim uvjetima na kopnu, moru, u podmorju i u zraku, sudjelovalo je više od sto ljudi - djelatnika policije, HGSS-a, svih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s juga Hrvatske, djelatnika HE Plat, mještana, ronioca i Obalne straže Omiš, a medicinski tim je bio cijelo vrijeme u pripravnosti.