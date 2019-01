Davora (33) je u usku cijev usisao vir, tamo ga je zarobio

Shvatite nas. Ne možemo ništa komentirati, kazale su nam u ponedjeljak obitelji poginulih radnika HEP-a koji su stradali u Hidroelektrani Dubrovnik u Platu.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203372 / Treća vijest: Pronađen treći poginuli radnik iz hidroelektrane plat]

Intenzivna četverodnevna potraga završila je u nedjelju oko 18 sati kad su spasioci pronašli tijelo Davora Pozniaka (33). Bio je zaljubljenik u ronjenje i ribarstvo. Naime, ogromna količina vode dolazila je u odvodni tunel hidroelektrane, oko 50 kubika u sekundi, a tad se stvorio vjerojatno vir koji je nesretnog Pozniaka usisao u usku sporednu cijev oko 150 metara od ulaza. Ondje je ostao zarobljen.

Sućut obiteljima trojice stradalih izrazili su načelnik PU dubrovačko-neretvanske Ivan Pavličević, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i pročelnik dubrovačkog HGSS-a Marijo Begić. Također su izvijestili kako je tekla akcija spašavanja te da je uzrok smrti Mate Maškarića (35) i Ivice Zvrke (47) utapanje.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Požar, koji je buknuo i koji će biti i dalje predmet istrage, diktirao je dinamiku traganja unutar i izvan hidroelektrane. Tijelo trećeg stradalog pronađeno je unutar jednog od sporednih kanala HE unutar brda. Da bismo došli do tog područja, bilo je potrebno ispustiti i ispumpati stotine tisuća kubika vode glavnim kanalom, koji je bio pretražen dva puta, a cijev koja se veže za njega nije bila dostupna roniocima. Ona ima specifičan luk i relativno je malog promjera, te ronioci sa svojom opremom nisu mogli ući. Kako bismo otklonili tu mogućnost, treći dan potrage ispumpavali smo cjelokupni glavni odvodni kanal. Taj postupak traje više od 24 sata. Iako ispumpavanje nije bilo dovršeno, vatrogasci s opremom ušli su u to područje i tu pronašli mrtvo tijelo - kazao je Pavličević.

Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović istaknuo je kako su vatrogasci prvi došli na intervenciju požara koji je u četvrtak ujutro izbio u hidroelektrani.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Od dima se slabo vidjelo

- Zatekli smo gusti dim koji je preplavio unutrašnjost i dio tunela. Samo kretanje je bilo teško, a odmah smo s vozilima došli unutra i počeli gasiti. Nakon što smo dobili dojavu da su tri djelatnika ostala unutra, formirali smo tri tima - rekao je Simović te dodao kako je bilo važno pronaći izvor požara.

- Krenuli smo s tri ekipe, jedna je gasila požar, druga je tražila unesrećene, a treća je ventilirala sustav. Toliko je bilo dima da smo se držali za ruke da se možemo kretati - kazao je. Dodao je kako su vidjeli da ima više izvora požara.

- Koristili smo sve moguće alate, termokamere, eksplozimetre, koji su nas upozoravali na opasne plinove kojih je bilo, ali nismo posustali jer smo bili svjesni da moramo što prije doći do ljudi. U zadnjem dijelu hidroelektrane, gdje su turbine i izlaz prema tunelu, kad smo otvorili vrata pred sami izlazak, pronašli smo odjeću unesrećenih - rekao je Simović te dodao kako je u hidroelektrani jako puno prostorija i radnih prostora te su sve pregledane u nadi da će pronaći kolege. Nakon toga krenuli su u tunel, u koji su ušli vatrogasci s roniocima te su pronašli prvo tijelo stradalog. Drugog su pronašli građani na obali Cavtata.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

U hidroelektrani je bilo 12 ljudi

Simović je istaknuo kako su u nedjelju, nakon ispumpavanja vode iz cjevovoda, ušli u dio koji nije bio pregledan jer mu ronioci nisu mogli pristupiti zbog ogromne količine vode.

- Kad se voda povukla, ušli su vatrogasci DIP-a i DVD-a Župa dubrovačka te našli stradalog - rekao je vatrogasni zapovjednik te dodao da su imali dovoljan broj ljudi.

- Vatrogasci su potrošili više od 200 boca zraka - rekao je Simović te istaknuo kako su uz odjeću stradalih našli dva izolacijska aparata za zrak koji su iskorišteni do kraja. Kad je izbio požar, potvrdio je načelnik Pavičević, u hidroelektrani je bilo 12 ljudi u smjeni, a troje je lakše ozlijeđeno. Na pitanje bi li u hidroelektrani trebalo biti 12 aparata za zrak, a ne dva, kazao je kako postoji inspekcija rada, koja može utvrditi okolnosti vezane uz sigurnost. Simović je istaknuo je kako u zgradi postoji puno aparata za gašenje, a za broj aparata za zrak, kazao je, treba pitati nadležne u hidroelektrani.