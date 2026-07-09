'Još nema kraja rata sukobu Irana i SAD-a. Rat je lako započeti, ali ga je teško završiti'

Američki napadi na iranske vojne ciljeve ponovno su otvorili pitanje održivosti privremenog memoranduma o razumijevanju kojim je sredinom lipnja zaustavljena izravna eskalacija između Washingtona i Teherana. Najnoviji razvoj događaja pokazuje da se dogovor sve češće krši, a obje strane međusobno optužuju jedna drugu za narušavanje postignutih obveza.

- Očigledno se dogovor sve češće krši, tu vrijedi ona stara teza koju je kineski pisac rekao, a to je da je rat lako početi, ali teško završiti. Izrael izvodi djelovanja prema Libanonu, Iran ne želi to gledati mirno nego tvrdi da je to kršenje memoranduma, a Izrael se opravdava time što nije potpisnik memoranduma on nego SAD i Iran. Ovo je zatvoreni krug iz kojeg je teško izaći. Memorandum najviše odgovara Iranu, ali kad SAD napada iranske pozicije, zavrti se novi krug. Još nema kraja rata, ali između napada ipak postoje razdoblja mira, Hormuški tjesnac nije zatvoren potpuno. Dakle, ima nade - rekao je vojni analitičar Marinko Ogorec za 24sata komentirajući zadnje napade SAD-a na Iran.

Američka vojska priopćila je da je pokrenula novi val udara s ciljem zaštite slobodne plovidbe kroz Hormuški tjesnac, nakon što su, prema tvrdnjama Washingtona, iranske snage napale tri trgovačka broda. Iz CENTCOM-a poručuju da je riječ o odgovoru na "ničim izazvanu agresiju" te da je cilj umanjiti sposobnost Irana da ugrožava jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca.

Američki predsjednik Donald Trump dodatno je zaoštrio retoriku ustvrdivši da je privremeni sporazum s Iranom "gotov". Na svojoj društvenoj mreži Truth Social poručio je kako će svaki novi iranski napad izazvati još snažniji američki odgovor, iako je poslije rekao da ne očekuje povratak otvorenom ratu. Ali rekao je da, i ako postignu sporazum s Iranom, nije siguran da će ga poštovati.

- Pokazali su se kao vrlo nečasni ljudi - napisao je Trump.

Hormuški tjesnac ostaje ključna geopolitička točka jer je prije izbijanja sukoba kroz njega prolazilo oko petine svjetskih isporuka nafte. Upravo zato svaki poremećaj sigurnosti na tom području izaziva zabrinutost na energetskim tržištima. Nakon posljednjih američkih udara cijena nafte Brent ponovno je porasla, iako je i dalje osjetno niža od proljetnih vrhunaca.

Iran tvrdi da je upravo SAD prekršio memorandum o razumijevanju te najavljuje odgovor. Iranski mediji izvijestili su o eksplozijama u više gradova na jugu zemlje, uključujući Bandar Abas, najveću iransku luku i važnu bazu mornarice te Revolucionarne garde. Prema navodima izvora bliskih iranskom sigurnosnom vrhu, priprema se odmazda protiv američkih vojnih baza u regiji.