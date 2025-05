Josipa Pleslić između dva kruga izbora ide na sud, na tapeti i optužnice protiv Žalac i Škugora

Lokalni izbori su iza ugla, prvi krug je 18. svibnja, a vikend iza, 25. svibnja, drugi krug. Već smo pisali o lokalnim moćnicima koji idu po nove mandate s optužnicama na leđima, a za Josipu Pleslić ex. Rimac, možda je i najdramatičnije.

Naime, 23. svibnja, dva dana prije drugog kruga, u 12 sati i 30 minuta na Županijskom sudu u Zagrebu, održava se sjednica optužnog vijeća u aferi 'Sport i glazba' gdje se odlučuje o tome hoće li kandidatkinja na izborima za gradonačelnicu u Kninu dobiti potvrđenu optužnicu.

Šibenik: Josipa Plesli? ex Rimac objavila svoju kandidaturu za lokalne izbore | Foto: Dusko Jaramz/PIXSELL

Afera se kolokvijalno zove 'Sport i glazba' jer je riječ o dijapazonu kaznenih djela unutar trgovanja utjecajem. To je prva od tri optužnice protiv Pleslić u kojoj joj se na teret stavlja primanje mita pri izradi Uredbe o zakupu šumskog zemljišta, namještanje natječaja za dodjelu poljoprivrednog zemljišta, sređivanje prolazaka na državnim stručnim ispitima, urgiranje za zapošljavanje sestre u HEP-u, obećanje za zapošljavanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje sina lokalnog novinara koji je pisao o njoj te posredovanje u nabavi pitanja za testiranje pri zapošljavanju u Uredu državne uprave Šibensko-kninske županije. Visoki kazneni sud je u ovom slučaju već jednom pravomoćno odlučio kako su USKOK-ovi dokazi protiv nje zakoniti. Njen odvjetnik, Ivan Gržina, kaže da još ništa nije gotovo.

- Imamo pravnih mogućnosti tražiti izuzimanje nezakonitih dokaza. Ne bih otkrivao detalje, ali bitno je da imamo tu mogućnost, da je ona u zakonu. Naravno, i ovo je važno, ukoliko je u međuvremenu došlo do otkrivanja nekih novih dokaza - rekao je za 24sata.

Poruke u kojima je 'AP' zakonite

Neugodno će biti i za bivšu ministricu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, i Josipinu prijateljicu, Gabrijelu Žalac. Ona će u utorak, 20. svibnja, znati što je s optužnicom koju je protiv nje podigao EPPO. Nekad miljenica premijera Plenkovića, navodno je izjavila da se osjeća silovanom i ostavljenom na cesti, nakon što su se otkrile afere. EPPO ju tereti za zloporabu položaja i ovlasti, a s njom će na optuženičkoj klupi biti i nekadašnji ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) Tomislav Petric te dvojica poduzetnika Mladen Šimunac i Marko Jukić. Svi oni optuženi su u aferi Softver za preplaćivanje softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova kojem je Žalac bila na čelu. EPPO tvrdi da su napravili štetu od 1,8 milijuna eura!

Vinkovci: Uhićena Gabrijela Žalac odlazi iz kuće u pratnji istražitelja | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Žalac je optužena za zlouporabu položaja i ovlasti te trgovanje utjecajem, Petric za zlouporabu položaja i ovlasti, dok su Šimunac i Jukić optuženi za poticanje, odnosno pomaganje u kaznenim djelima. U ovom spisu su dokazi i poruke između Žalac i Pleslić ex. Rimac u kojem se spominje AP.

Žalac je htjela da se te poruke izdvoje kao nezakonit dokaz, no Visoki kazneni sud je to odbio pa su poruke prihvaćene kao zakonit dokaz.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

Među ostalim, riječ je o sljedećim porukama:

"...Ali gle.. Ovo će biti po mom...Što prije", ističu tužitelji poruku Gabrijele Žalac poslanu Josipi Rimac.

Ona joj je prethodno napisala: "Srećiceeee.. Samo hrabro. Vidim da su i ovi u javnoj nabavi išli kontra...ako ti tamo nešto treba samo me zovi. Za tebe sve...pusaaa.."

"Hvala ti Josipa!" odgovara joj Žalac.

"Srećo šta god treba tu sam!!! ... Pokazat ćemo im..."

Žalac: Koji su to smradexi! Treba im pokazat sa smiješkom na licu. A pravit se glupave.

Rimac: Da, da.. sve to Josipa prošla a i još prolazim.dhelom.

Žalac: Zabavljam se..Glupi su..Jer misle da smo mi..

Rimac: Pojma oni nemaju

Žalac: Ne. A misle da su Bogovi!

"Tako ti je Lovro mene dočekao... bacio me u zadnji ured na dnu hodnika izvan kabineta.. ali nakon misec dana kad je shvatio da mu mogu odradit više nego svi savjetnici i kabinet.. sad kao on bi da biram ured.. ja kažem meni tamo super.. Ej.. znanje mi ne može uzet niti jedan a ni mrežu poznanstava."

Žalac: Svi su gadovi..E upravo to.

Rimac: Pitao me AP kako me je Lovre dočeka ja kažem sve ok to nije tvoja briga.

Žalac potom komentira kolege: Dok omi smisle mi gotove..dođi kod mene! Jebale bi im sve od reda...Ajooooj..Ju..I ju ju.. A fine.

Rimac: Ne bi AP pustio sad rošade.

Žalac: Pustio bi on pustio.

Rimac: Ali i ovako smo ubojite. Kad se vrneš idemo na večeru da posložimo sve pa će oni vidjet.

Žalac: Jesmo da..Svakako...Znaš šta

Rimac: Šta?

Žalac: Volim što izgledam glupa njima. Naprosto obožavam.. Obavezno se vidimo.

Rimac: Ahaaa... A kad bi oni mogli kombinirat procese kao mi u državi bi bilo blagostanje.. Oni ne mogu radit više od jedne radnje. Ni nju ne rade kvalitetno.

Žalac: Baš...Hahahahahahahah... Pa ni tu jednu (smajlovi)

Rimac: Sve liši jebači.

Žalac: Ufff.. U zdrav mozak...

Plin za cent

Dan nakon prvog kruga izbora, u ponedjeljak, raspravljat će se i o optužnici protiv Damira Škugora, bivšeg direktora u INA-i, i još šest okrivljenih te jednom tvrtkom zbog malverzacija s jeftinim plinom. U optužnici se nekadašnjem direktoru u Ini Škugoru pripisuje zlouporaba položaja i ovlasti za preprodaju jeftinog plina čime je prouzročio štetu od preko 160 milijuna eura.

Zagreb: Uhićeni u akciji USKOK-a dolaze na Županijski sud | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Drugi optuženi su njegov otac Dane Škugor, bivši predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić, bivša direktorica Plinare istočne Slavonije Marija Ratkić, direktor tvrtke EVN Croatia Plin Vlado Mandić i bivši rukovoditelj Prodaje plina i energije Ine Stjepan Leko, koji je bio Škugorov zamjenik. Tužiteljstvo ih tereti da su plin koji su kupovali od Ine prodavali po deseterostrukoj cijeni i time počinili niz kaznenih djela – od zločinačkog udruženja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u tom nedjelu i pranja novca. Podsjetimo na računu Škugorova oca su našli 500 milijuna kuna što je alarmiralo banke i nadležne organe te pokrenulo razotkrivanje cijele afere.

Foto: Canva/Pixsell

Uskok je, izvijestio da se radilo o složenoj istrazi tijekom koje su ispitani brojni svjedoci, proveden je niz vještačenja (telekomunikacijsko vještačenje, dva knjigovodstveno-financijska vještačenja u okviru kojih je pregledano oko 250 računa, tri informatička vještačenja te vještačenje iz područja energetike - tržišta plina). Nadalje su izvršene pretrage i analiza 39 raznih tehničkih uređaja koji su od okrivljenika oduzeti prilikom pretraga njihovih domova i drugih prostorija (prijenosna računala, mobiteli, serveri, uređaji za pohranu podataka) s kojih je presnimljeno oko 3.500 GB podataka. Također su putem međunarodne pravne pomoći ispitani svjedoci, pribavljeni bankovni podaci i provedene privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi.

Premijer Plenković tvrdi da Škugora osobno ne poznaje, no na Facebooku su objavljene fotografije na kojima se vidi da je Škugor godinama redovit gost na stranačkim okupljanjima te je boravio u društvu istaknutih članova vladajuće stranke.