Još nisu našli posadu za brodice hitnog prijevoza na Lastovu: 'Ignoriraju sve naše zahtjeve!'

Iako je Branko Bačić, gostujući u podcastu "Bobu bob" Igora Bobića početkom travnja ove godine, a vezano za smrt Frane Borovine, govorio kako treba osigurati posadu za upravljanje hitnim medicinskim brodovima na otocima i kako za to treba osigurati novce, iz Vlade sad stiže nova retorika. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine rekao je kako je u tijeku postupak i apelirao da se prvo utvrde sve okolnosti.

- Mislim da je najbolja lokacija za brodove tamo odakle ona može najbrže reagirati, a to su pučinski otoci do kojih je vrlo teško doći, a pogotovo po nevremenu. Na Lastovu imamo hitnu medicinsku službu, imamo tim medicinske službe, novi liječnici ne trebaju, treba osigurati posade i država za to ima novca. I kad se definira potreba i utvrdi plan, ta brodica da bude tamo gdje je najpotrebnija, odakle je najbrža reakcija. Kad se utvrde sve okolnosti, napravit ćemo plan, program, da se sva plovila koja se mogu stave u funkciju brze hitne reakcije. Meni je žao što se to dogodilo i očekivano je da ćemo napraviti sve, da ćemo organizirati sustav da se tako nešto više nikad ne ponovi - rekao je Branko Bačić desetak dana nakon što je 26-godišnjak preminuo nakon osam i pol sati dugog transporta s Lastova do Opće bolnice Dubrovnik.

Iz inicijative "Hitno za Lastovo" šalju apel svim institucijama da se nešto poduzme kako se ovakav slučaj više ne bi ponovio. Napominju kako se već mjesec dana ignoriraju njihovi zahtjevi koji se tiču poboljšanja zdravstvene skrbi na otoku, posebno kad govorimo o "zlatnom satu" u slučaju hitne intervencije.

No kako nam kaže visokopozicionirani sugovornik iz Vlade, realizacija priče sa stacioniranjem brze brodice za hitni medicinski transport i nije tako izgledna. Na pitanje je li Vlada našla novac za to kaže: "Zašto bi trebao novac za to?".

- Ne treba novac. Problem je što Lučka kapetanija nema ljudi. Moraš zaposliti ljude, ići u dodatne sistematizacije, ako bi to bilo na nekim otocima. Njih ima zaposlenih jedan, dva do tri, i onda im daš još brzu brodicu. Ne možeš to pokriti. Problem je u ljudima, a ne u novcima. Slušaj, mi smo predložili novi ustroj ministarstva i da se poveća broj zaposlenih. A pitanje je hoćeš li ih i naći, ima li na Lastovu dovoljno pomoraca koji će se zaposliti. To su ozbiljne stvari, to nije zezancija. Nemaš ti na Lastovu i na Visu pomorce spremne za ukrcati i koje ćeš zaposliti. Složen je to problem, nije to kako ljudi misle - rekao nam je sugovornik iz Vlade.

Podsjetimo da se u proteklom periodu, otkako je Frano Borovina preminuo, više ljudi ponudilo da će dežurati na hitnoj medicinskoj brodici.