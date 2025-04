Mjesec dana od Franine smrti obitelj poručuje: 'Ovo nije samo čin tuge, to nije izolirani slučaj'

U znak sjećanja na nepravedno ugašeni život 26-godišnjeg Frana Borovine na Lastovu i Korčuli organizira se mirno okupljanje mještana kao apel da se stvari konačno promjene na bolje, da se upozorenje na manjkavosti sustava hitne pomoći na udaljenim otocima još jednom čuje. Okupljanje je najavljeno za četvrtak, 24. travnja, točno mjesec dana otkako je Frano, mladić iz Blata na Korčuli, preminuo nakon osam i pol sati duge plovidbe s Lastova prema bolnici spasa u Dubrovniku. Okupljanje na Lastovu organizirano je u Ubliju u 18 sati, a u Blatu na Korčuli na središnjem trgu, u isti sat.

- Mjesec dana bez Frana, mjesec dana ignoriranja zahtjeva. Zato pozivamo sve kojima je stalo, sve koji vjeruju da šutnja nije rješenje - da nam se na mirnom okupljanju pridruže uz cestu između 'Strelišta' i ex. 'Maršalke', u znak sjećanja na Frana i kao jasnu poruku da nećemo odustati od borbe za naša prava. Naš cilj su promjene. Sustav mora čuti one koje godinama ne čuje. Ponesite lampione. Upalit ćemo svijeću – simbol svjetla i savjesti. Za Frana. Za sve koje više ne smijemo izgubiti – stoji u pozivu inicijative "Hitno za Lastovo" koji naglašavaju da dolaze u tišini i dostojanstveno. Apeliraju na sve okupljene da se suzdrže od uzvikivanja te da ne donose transparente. Također, mole se sudionici da svoja vozila parkiraju uz cestu prema Vejem Moru ili na području ex. 'Maršalke' vodeći računa da ostane dovoljno prostora za prolaz hitnih službi i sigurnu intervenciju.

Inicijativi su se pridružili Franina obitelj i prijatelji precizirajući kako će okupljanje biti između hotela Lipa i nogometnog igrališta.

- Ovo nije samo čin tuge, već i glas neslaganja s pokušajima da se njegov odlazak nazove 'izoliranim slučajem'. Mi znamo istinu – znamo koliko je puta moglo završiti slično. Lastovo i Blato zajedno pale svijeće, zajedno progovaraju – mirno, ali dostojanstveno i jasno – poručuju njegovi najbliži.



Podsjetimo, riječ je o slučaju koji je otkrio sav nemar institucija prema otočanima koji u slučaju hitne medicinske potrebe nemaju zagarantiranu pomoć unutar takozvanog 'zlatnog sata', a posebno ako je nevrijeme. Franovo stanje zahtijevalo je hitnu intervenciju u trenutku kad se zatekao na Lastovu. Zbog jakog juga po njega nije mogla doći medicinska brodica, odnosno trebalo bi joj previše vremena da iz Dubrovnika gdje je stacionirana iz nejasnih razloga, dođe do Lastova. Medicinski helikopteri kojima ova država raspolaže također nisu bili opcija, a helikopter MORH-a nitko nije ni zvao.

Frana su naposljetku prevozili trajektom s Lastova do Vele Luke, potom preko otoka do grada Korčule, onda opet trajektom do Orebića i preko Pelješca do Dubrovnika. Ukupno osam sati i 38 minuta. Tijekom tog transporta više puta su ga reanimirali. Kako smo već pisali, mladić je u tri navrata tražio pomoć zbog bolova u uhu i to na hitnoj u Blatu, kod obiteljske liječnice, pa i stomatologa. Mjesec dana trpio je bolove. Preminuo je od meningokokne sepse i upale pluća.

Ministarstvo zdravstva obećalo je javno objaviti rezultate izvida o eventualnim propustima u njegovom liječenju i transportu, no kasnije su se predomislili objašnjavajući da čekaju DORH da obavi svoju istragu pa će onda zajedno objaviti rezultate.

Konkretne odgovore na pitanja zbog čega brodica hitne medicinske pomoći nije stacionirana na otoku već u Dubrovniku, a nabavljena je da služi otočanima nikad nismo dobili. Ministrica Irena Hrstić sve je nazvala "izoliranim slučajem", a ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Maja Grba-Bujević nije se ni jednom riječju oglasila.