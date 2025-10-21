Obavijesti

GRAFIT I DALJE STOJI

Još nisu obrisali odvratnu prijetnju novinaru Pavičiću

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Još nisu obrisali odvratnu prijetnju novinaru Pavičiću
Zagreb: Razgovor s Juricom Pavičićem na Festivalu svjetske književnosti | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Podsjećamo, nepoznati počinitelj je u nedjelju napisao Komunjaro šugava, j... te u guzicu. To je još jedan incident nakon što je i Miljenko Jergović na isti način, grafitom na zidu zgrade gdje živi, dobio prijetnje

Gnjusan grafit upućen novinaru Jurici Pavličiću i dalje nije obrisan. Na teren su izašli komunalni redari, kako se radi o privatnoj površini, ne može se direktno riješiti preko Grada.

S obzirom na to da se radi o privatnoj površini, stanari će kontaktirati privatnu tvrtku koja će prebojati zid, potvrdila je Gradska uprava za Dalmatinski portal

JERGOVIĆ O USTAŠKOM GRAFITU Zid kuće Jurice Pavičića nije bilo kakav zid. I kuća, pritom, nije ni bilo koja ni bilo kakva...
Zid kuće Jurice Pavičića nije bilo kakav zid. I kuća, pritom, nije ni bilo koja ni bilo kakva...

Podsjećamo, nepoznati počinitelj je u nedjelju napisao Komunjaro šugava, j... te u guzicu. To je još jedan incident nakon što je i Miljenko Jergović na isti način, grafitom na zidu zgrade gdje živi, dobio prijetnje.

O incidentu se oglasilo i Hrvatsko novinarsko društvo koje je pozvalo sam vrh države da stane na kraj prijetnjama medijskih djelatnika.

