Još rade na osnovnim načelima restrukturiranja brodogradlišta

Stručni timovi Uljanika te Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstva financija i dalje rade na usklađivanju osnovnih načela programa restrukturiranja brodogradilišta te paralelno i na odgovorima na pitanja odnosno na primjedbe Europske komisije na prijašnji plan, odgovorio je na upit Hine u četvrtak predsjednik Uprave Uljanik Grupe Gianni Rossanda.

Po njegovim riječima, upravo je usuglašavanje oko tih pitanja od ključne važnosti prije slanja odgovora Europskoj komisiji, a kako bi oni u konačnici bili ugrađeni u novi plan restrukturiranja.

Predsjednik Uprave Uljanik grupe je to kazao nakon što je ministar gospodarstva Darko Horvat ranije u četvrtak izvijestio novinare da Ministarstvo još uvijek nije zaprimilo izmijenjeni i dopunjeni plan restrukturiranja Uljanika.

Horvat je uoči početka sjednice Vlade rekao i da je s potencijalnim partnerima iz Ukrajine, zainteresiranima za Uljanik i 3. Maj, održao dan ranije sastanak te da će se o svemu više znati nakon što inozemni partneri obiđu pulsko i riječko brodogradilište.

"Napravljen je prvi sastanak i prvi kontakt, kolege iz Ukrajine su danas u Rijeci, sutra u Puli, imat ćemo jedan rezime kad obiđu jedno i drugo brodogradilište i onda ćemo moći reći malo više detalja", izjavio je Horvat novinarima.

Upitan o plaćama za radnike Uljanik grupe za rujan i kada se one mogu očekivati, Horvat je odgovorio da to "treba pitati upravu i da on o tome ne vodi računa".

Po pitanju plaća za radnike za rujan, Hina neslužbeno doznaje kako je teško očekivati da će one, bez pomoći države i potencijalnog strateškog partnera, biti isplaćene. Izvor upućen u situaciju oko Uljanika uvjerava kako je teško očekivati pomoć potencijalnog strateškog partnera Danka Končara dok "država traži novog strateškog partnera i dok potencijalni ukrajinski partneri obilaze riječko i pulsko brodogradilište".

Inače, nacrt programa restrukturiranja još je u srpnju poslan na odobrenje u Europsku komisiju, a Komisija je na taj plan reagirala sa 75 primjedbi. Od Uprave Uljanika Ministarstvo gospodarstva zatražilo da svoj prijedlog restrukturiranja uskladi sa zahtjevima Komisije. Ministar Horvat ranije je izjavio da bi izmijenjeni plan restrukturiranja trebao biti poslan u Bruxelles krajem prošlog ili početkom ovog tjedna.