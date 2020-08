'Još razmišljamo o mjerama za jesen, zasad nema zaključaka'

Voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović izjavio je kako se razmišlja o mjerama protiv koronavirusa na jesen ali zasad nema nikakvih zaključaka, pa ni o obvezi nošenja maski na otvorenom

<p>Razmišlja se o mjerama na jesen, no konkretno nema tu nikakvih zaključaka, sve će ovisiti o daljnjoj epidemiološkoj situaciji", rekao je novinarima Božinović, koji je kao dio izaslanstva HDZ-a prisustvovao polaganju vijenaca na groblju Mirogoju.</p><p>Istaknuo je kako je odvijanje nastave u školama izazov za sebe pa će Ministarstvo znanosti i obrazovanja sa svojom stručnom radnom skupinom preuzeti glavnu ulogu u komuniciranju i predlaganju mjera oko odvijanja nastave. Najavio je da će stručna skupina sutra održati sastanak.</p><p>"Nezahvalno je prognozirati što će biti danas ili sutra s brojem zaraženih, ali trendovi su važni, mi ćemo trendove sigurno voditi prema smanjenju broja novooboljelih", kazao je. </p><p>"Mi smo uvijek donosili odluke koje su bile optimalno rješenje u tom trenutku. Zbog toga smo i postigli rezultate u prvoj fazi koji su omogućili da se Hrvatska predstavi kao zemlja koja je sigurna za turizam. U konačnici svi rezultati koje imamo o dolasku u Hrvatsku najbolje govore", rekao je Božinović.</p><h2>Situacija za turiste iz Austrije je povoljna</h2><p>Kad je riječ o preporuci austrijske vlade svojim državljanima da se vrate, odnosno ne idu na odmor u Hrvatsku, Božinović je rekao kako su u stalnoj komunikaciji s austrijskim vlastima.</p><p>"Intenzivno se komunicira da situacija s brojem oboljelih nije ista u svim dijelovima Hrvatske. Ona je različita, pogotovo u županijama u koje dolazi najveći broj turista iz Austrije situacija je vrlo povoljna. To austrijske vlasti znaju, a hoće li tu činjenicu uvažiti zbog svojih ljudi, to je na njima. To je suverena odluka", kazao je.</p><p>Od samog početka turističke sezone suočeni smo s oprečnim interesima zemalja iz kojih turisti dolaze i onih u koje dolaze. Nije to isti interes, svatko pokušava određenim mjerama demotivirati svoje građene da troše novce izvan granica svoje zemlje, ocijenio je.</p><p>"Naravno, naš interes je drugačiji i mislim da smo ovo ljeto postigli balans u kojem je Hrvatska primila puno turista i u kojoj još uvijek boravi puno veći broj turista nego što je itko, uključujući i nas, očekivao", rekao je potpredsjednik Vlade.</p><p>Božinović je ponovo ustvrdio da Stožer sve radi u skladu s Ustavnom i zakonima. "Naravno, ne želim prejudicirati odluku Ustavnog suda ali siguran sam da mi u Hrvatskoj nećemo, kao što i nismo ni u jednom trenutku, dopustiti da izgubimo kontrolu nad epidemijom", poručio je.</p>