Još se istražuje kako je planuo požar u Lokvi Rogoznici

Iako je od katastrofalnog požara u Lokvi Rogoznici kod Omiša prošlo već više od 20 dana tijela kaznenog progona i sudski vještaci još uvijek rade na istrazi i utvrđivanju uzroka izbijanja požara te trenutno pregledavaju na desetine snimaka s nadzornih kamera kako bi utvrdili na koji je način buknula vatra.

Policija je odmah nakon što je požar stavljen pod nadzor počela provoditi kriminalističko istraživanje unutar kojega je obavila više od stotinu obavijesnih razgovora sa stanovnicima opožarenog područja, ali i sa stranim državljanima koji su se u to vrijeme tamo našli kao turisti.

S nadzornih kamera velikog broja obiteljskih kuća, vikendica, poslovnih prostora i vila izuzeli su snimke koje danima pregledavaju desetci inspektora ne bi li povezali konce i utvrdili na koji je način buknula vatra. Istražuje se i najmanji detalj koji bi mogao pomoći da se utvrdi što se tog 13. kolovoza u večernjim satima točno dogodilo u Lokvi Rogoznici.

Od povjerljivih se izvora doznaje kako sudski vještaci još uvijek provode vještačenja i ispitivanja svih mogućih uzroka požara počevši od toga da je možda namjerno izazvan nekom napravom, tekućinom, opuškom, žarom koji je doletio ili pak odbačenim staklom na koje su djelovale iznimno visoke temperature zabilježene tog dana.

Više bi se o tom nezapamćenom požaru na širem splitskom području, u kojem je bilo ljudskih žrtava, trebalo znati nakon što bude završeno vještačenje, najkasnije za desetak dana.

Za sada je istražiteljima važno da znaju odakle je krenuo požar pa su na terenu izuzeli uzorke zemljišta i svih predmeta koji su tamo pronađeni zajedno s odbačenim otpadom kako bi se mogla obaviti sva potrebna vještačenja koja nužno zahtijevaju vrijeme. Uz to na vještačenju rade vještaci više struka. Za sada Županijsko državno odvjetništvo još uvijek nema nalaz i mišljenje vještaka jer radilo se o požaru kojeg ni istražitelji ne pamte na tom području.

Vještak: Razlog požara suša i bujanje prirode

Dugogodišnji sudski vještak za požare i eksplozije Slobodan Kocijan za Hinu kaže da uzrok bilo kojeg požara, odnosno početna iskra ili plamen, nema veze sa kasnijim širenjem vatre jer se suha trava može zapaliti primjerice zbog bačenog opuška, paljenjem upaljačem, iskrom od varenja ili od udara groma. Po njemu je važno prvenstveno utvrditi je li požar nastao namjerno, nehotice ili zbog nepažnje.

Tvrdi da na brzinu i jačinu bilo kojeg požara utječe ono što gori primjerice trava, makija, šuma. Kod malog požara koji zapali suhu travu ovisi kolike je visine trava, a zna se da viša trava brže gori pogotovo ako vatra uđe u krošnju drveća onda još brže gori. Ako je šuma na strmini i u kotlini, a požar je buknuo od dolje, u tom slučaju požar sam sebe ubrzava te se zove eruptivni požar.

Razlog tako velikog i brzog požara u odnosu na one koji su bili prethodnih godina vidi u tome što je ovog proljeća bilo dosta kiše zbog čega je bujala trava, makija i drveće. To nitko nije čistio niti je bilo životinja koje bi to pobrstile, a onda je došao sušni period u kojem su se temperature penjale do 39 stupnjeva zbog čega se sve osušilo.

"U tom trenutku smo imali ogromnu količinu biljnog materijala koji je suh, a tu je dovoljna samo jedna iskra da plane i onda se požar ima gdje širiti s obzirom da ima puno gorivog materijala. Uz to je pomogao i vjetar koji je puhao te noći kada je buknuo požar u Lokvi Rogoznici. Bura često zna mijenjati smjer, a problem je kada vatra zahvati područje s alepskim borom čija šiška zna letjeti čak do 50 metara po zraku i gdje padne izazove novi požar, kazao je Kocijan.

Rekao je da ne zna koji je uzrok požara i nastavio da, s obzirom da je požar buknuo navečer, odbija mogućnost kako je vatra planula zbog odbačenog stakla, koji u suhim, vrućim i izrazito sunčanim uvjetima na podu djeluje kao leća. Vještaci, nastavlja, tijekom utvrđivanja uzroka požara otkrivaju odakle je krenuo i na tom mjestu traže dokaze.

Smrtno stradalo dvoje ljudi, 40 ih ozlijeđeno

U požaru u Lokvi Rogoznici, koji se proširio na susjedne Staniće i Nemire, smrtno je stradala 36-godišnjakinja iz susjedne BiH, a dva tjedna nakon što je tu večer zadobio teške i po život opasne ozljede u splitskoj je bolnici život izgubio 79-godišnjak, nekadašnji vatrogasac s područja Omiša. Liječničku pomoć nakon požara zatražilo je 40 osoba od kojih je nekolicina prebačena u zagrebačke bolnice, a još se uvijek za život bori njih šestero.

Vatra je progutala čak tisuću hektara šume, trave, niskog raslinja i borovine. Izgorjele su brojne kuće, osobni automobili i poslovni prostori kao i maslinici, vinogradi i druge poljoprivredne kulture. U vrijeme požara je puhala jaka bura koja je raznosila vatru velikom brzinom i bez problema je prebacila na drugu stranu brda zbog čega je morskim, ali i kopnenim putem bilo evakuirano više od dvije tisuće ljudi od kojih je dobar dio bio smješten u sportskim dvoranama u Omišu i Splitu.

Materijalna šteta se procjenjuje na nekoliko desetaka milijuna eura. Županija je zbog svega proglasila prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom. Brojni ljudi su zbog tog požara ostali bez krova nad glavom i posla jer su izgorjeli kafići i restorani. Veliki broj građana, a prvenstveno obitelji, još uvijek strepe nad sudbinom šestero teško ozlijeđenih koji se još uvijek na bolničkoj postelji odupiru brojnim ozljedama zadobivenim u tom katastrofalnom požaru.