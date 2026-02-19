Dabro objavio popis: Evo što traži kako bi otišao iz Sabora

Nudim ostavku uz usvajanje zakona kriminalizacije svih totalitarizama, najavio je saborski zastupnik Josip Dabro na današnjoj konferenciji Domovinskog pokreta. Podsjetimo, Dabro se posljednjih dana našao u središtu pozornosti javnosti nakon što je objavljena snimka na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Snimka je izazvala oštre reakcije dijela političke scene i javnosti.

Slučaj je otvorio pitanje stabilnosti vladajuće većine. Dario Hrebak (HSLS) oštro je kritizirao Dabru nazvavši ga “glupim desničarom” te premijeru Andreju Plenkoviću dao rok od 30 dana da riješi situaciju s DP-ovim zastupnikom, uz poruku da HSLS u suprotnom neće sudjelovati u koaliciji.

- Povodom javnog zahtjeva predsjednika HSLS-a Darija Hrebaka i Hrvatske socijalno-liberalne stranke, upućenog predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću i Hrvatskoj demokratskoj zajednici kao nositelju vladajuće koalicije, u kojem se ultimativno traži preslagivanje parlamentarne većine bez mog sudjelovanja zbog navoda o mojoj navodnoj sklonosti ustaštvu, u dogovoru s čelnicima Domovinskog pokreta odlučio sam hrvatskoj javnosti ponuditi jasno i jednostavno rješenje - stoji u uvodu teskta na papiru kojim se Dabro pomogao na konferenciji.

- Država i hrvatski narod ne smiju nikada biti taoci jednog čovjeka. Nitko toga nije vrijedan, pa tako ni ja, niti to želim biti, neovisno o tome jesu li razlozi za takve zahtjeve utemeljeni ili ne. Poštujem stav HSLS-a i kolege Hrebaka da crvena linija nacionalne politike, državnog uređenja i društvenih vrijednosti mora biti nedvosmislena osuda svih totalitarizama i njihove simbolike. Želim vjerovati kako to nije samo deklarativan stav, već istinsko opredjeljenje svih sudionika u hrvatskom javnom i političkom prostoru - dodao je.

Predložio je potom da da budu "dosljedni načelima koja javno zagovaramo i prestanimo izazivati i poticati dvojbe i nepovjerenje naroda". Predložio je da se donese zakon koji će predvidjeti najstrožu kriminalizaciju i sankcioniranje:

• isticanja i afirmacije simbola totalitarnih režima poput SFRJ, komunizma, NDH, nacizma i fašizma, kao i njihovih protagonista i prepoznatljivih osoba tih režima na području Republike Hrvatske

• isticanja simbolike srpske imperijalne politike tijekom dvadesetog stoljeća, njezinih protagonista i suvremenih reafirmatora

• simboliku i protagoniste srpske agresije na Hrvatsku te na hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, kao i relativizacije te agresije i klevetničkih narativa protiv oslobodilačke borbe hrvatskog naroda u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

• zagovaranje zabrane i sprječavanje znanstvenog istraživanja hrvatske prošlosti te revizije povijesnih narativa nastalih pod utjecajem totalitarnog komunističkog režima bivše Jugoslavije.

Ne postoji nijedan civilizacijski razlog niti obranjiv argument da danas, u Hrvatskoj kao članici Europske unije, državi utemeljenoj na povijesnom raskidu s komunističkim jugoslavenskim režimom i obranjenoj u pravednom i oslobodilačkom Domovinskom ratu, itko u javnom i političkom prostoru bude protiv ili neodlučan prema ovakvom prijedlogu, dodao je Dabro.

- S obzirom na to da me se u javnosti apostrofira kao ključni problem u funkcioniranju parlamentarne većine, pozivajući se na moju navodnu sklonost ustaškom i totalitarnom režimu, javno se obvezujem da ću, zadnji put kao saborski zastupnik, glasovati za usvajanje ovakvoga zakona u Hrvatskom saboru i podnijeti ostavku nakon usvajanja zakona s ovakvim rješenjima i s razrađenim jasnim i strogim sankcijama - stoji u tekstu.

Kako je dodao, očekuje od svih sudionika političkog života, osobito predstavnika vladajuće većine, da preuzmu jednaku razinu odgovornosti te, ukoliko ne podrže ovakav zakonski pristup prema totalitarizmima ili se usprotive njihovom kaznenom sankcioniranju, svoje neslaganje potvrde podnošenjem ostavke kao činom političke i moralne dosljednosti.

- Umjesto dnevno-političkih i stranačkih nadmudrivanja, stanimo konkretno iza vrijednosti koje zastupamo. Pokažimo svi da smo ono i onakvi čime se javno predstavljamo - zaključio je Dabro.