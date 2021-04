Drage čitateljice i čitatelji,

Vaš omiljeni medij 24sata pokreće digitalnu pretplatu. Odlučili smo to ponajprije zbog vas. Želeći na najbolji sadržaj koji vam svakodnevno donosimo – najbrže i najtočnije vijesti, istraživačke teme i afere, analize, reportaže, komentare, najbolje videoreportaže i prijenose uživo s mjesta događaja – dodati novu vrijednost. Obogatiti ga. Zarezati još dublje. Biti još zabavniji i nasmijati vas. Uljepšati vam dan i donijeti mnoštvo priča koje ćete odmah, ili s vremenom, moći iskoristiti da svoj život učinite boljim.

Ali ne brinite se, sve što je do sada bilo besplatno, sve najvažnije vijesti, sve najzanimljivije priče – sve ono što je važno, zanimljivo i korisno, sve ono što Hrvatsku čini boljom, i dalje će biti besplatno svim korisnicima 24sata. Svim građanima ove zemlje.

Mi u 24sata smatramo da svi građani imaju pravo znati cijelu istinu, ma kakva ona bila – ružna ili lijepa – i nikad nijednom građaninu tu istinu nećemo uskratiti.

Ali uz to, uza sve te važne, zabavne, lijepe i one manje lijepe priče koje donosimo u vaše domove svakog dana, želimo ponuditi još, želimo to nadograditi novim, inovativnim, zanimljivim sadržajem. Dubljim, analitičnijim, koji su posebno za vas istražili, napisali i snimili najbolji autori 24sata i najbolji autori u Hrvatskoj. Taj sadržaj želimo ponuditi u svojoj digitalnoj pretplati. I ne samo to, želimo da i vi sudjelujete u kreaciji i izboru tog sadržaja, da i vi s nama nadograđujete ono što je najbolje.

Svih ovih godina vjerno ste nas pratili. Uvijek kad se nešto dogodilo, prvo ste otvorili 24sata. I nismo vas iznevjerili – uvijek smo vam dali vijest, pouzdanu, točnu, istinitu, brzu… A već za nekoliko minuta naši reporteri obogatili bi je novim informacijama, snimkama, komentarima, analizama. Upravo zbog toga što smo znali da, kad god se nešto dogodi, prvo otvarate 24sata..

Bili smo vaš glas - najkritičniji kad je to trebalo.

Najglasniji kad se slavilo.

Najnježniji kad je trebalo pomoći.

Najzabavniji kad je trebalo izmamiti osmijeh.

Najbezobrazniji kad je stvari trebalo nazvati pravim imenom.

Reporteri, novinari, kolumnisti, urednici, snimatelji i fotoreporteri 24sata u tome nisu bili sami – vi ste bili s nama. Dali ste nam bezbroj priča čije smo tragove slijedili. Upozoravali nas na nepravde koje je trebalo ispravljati. Upućivali nas na one kojima je trebalo pomoći. Upirali prstom na neobične priče koje će izmamiti osmijeh. Zbog vas, dragi čitatelji, redakcija 24sata najveća je u zemlji, možda i na svijetu. To što smo s vama stvorili nikad vam nećemo uskratiti – i dalje će svima vama to biti besplatno dostupno.

Ali tome sad želimo pridružiti novo bogatstvo priča. Novo bogatstvo sadržaja za one koji žele više, koji žele još bolje. I zato krećemo u digitalnu pretplatu, u kojoj ćemo ponuditi dodatni, ekskluzivni sadržaj, koji su napisali, snimili i ispričali najbolji reporteri, novinari i autori 24sata. Pripremljen i prezentiran s posebnom pažnjom i neprestano nadograđivan, koji će ponuditi trajnu vrijednost kojoj ćete se neprestano vraćati.

I koji će dodatno biti prilagođen vašim željama i potrebama.

Krećemo u veliku pustolovinu i zovemo vas da nam se u njoj pridružite. Bit će to najbolje putovanje u životu.