BRZA SMJENA

Jose Jeri novi predsjednik Perua nakon smjene Dine Boluarte

Piše HINA,
Foto: ANGELA PONCE/REUTERS

Jose Jeri prisegnuo je pred zastupnicima Kongresa za novog predsjednika Perua, nakon što su oni izglasali smjenu predsjednice Dine Boluarte, jedne od najomraženijih čelnica na svijetu.

Glasanje i ceremonija polaganja prisege održani su ubrzo nakon ponoći u petak, samo nekoliko sati nakon smjene Dine Boluarte. Jeri, koji je postao sedmi predsjednik Perua od 2016. godine, signalizirao je da će zauzeti oštar stav prema rastućoj nesigurnosti, jednoj od glavnih kritika upućenih bivšoj predsjednici. Obratio se Kongresu noseći lentu nacionalne zastave.

"Glavni neprijatelj je na ulicama: kriminalne bande. Moramo objaviti rat kriminalu", rekao je 38-godišnji Jeri. 

Član konzervativne stranke Somos Peru, koji je u srpnju postao predsjednik Kongresa, jedan je od najmlađih šefova države na svijetu.

Ubrzo nakon što je Kongres jednoglasno glasao za njezin opoziv, Boluarte je održala govor u predsjedničkoj palači u kojem je rekla da je isti Kongres pred kojim je položila prisegu krajem 2022. sada glasao za njezinu smjenu, "s implikacijama koje to ima za stabilnost demokracije u našoj zemlji".

NIZ OPTUŽBI Bila je jedna od najomraženijih čelnica na svijetu: Kongres je smijenio predsjednicu Perua
Bila je jedna od najomraženijih čelnica na svijetu: Kongres je smijenio predsjednicu Perua

"U svakom trenutku sam pozivala na jedinstvo", rekla je Boluarte, koja je imala rekordno nisku podršku stanovništva Perua od samo dva do četiri posto, zbog čega su je novinari nazvali najomraženijim čelnikom na svijetu.

Zastupnici iz cijelog političkog spektra glasali su za njezinu smjenu zbog "moralne nesposobnosti" i pozvali su je da se iste noći brani pred Kongresom. Ona se nije pojavila, a zastupnici su imali dovoljno glasova za nastavak brzog postupka opoziva.

Gomila se okupila ispred Kongresa, kao i ekvadorskog veleposlanstva, kako bi slavili zbog njezine smjene. 

