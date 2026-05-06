SUĐENJE U OSIJEKU

Josip Dabro 'izletio' iz sudnice sa smiješkom. Komentirao što očekuje: 'Polako, vidjet ćemo'

Piše Danijela Mikola, HINA,
Osijek: Josip Dabro dolazi na suđenje | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Dabro je uhićen 26. veljače 2025.godine, a dan kasnije sudac istrage osječkog Županijskog suda odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoka. Iz pritvora je pušten 3. ožujka

Čitanjem optužnice na osječkom Općinskom sudu u srijedu je započelo suđenje bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta (DP) Josipu Dabri, kojeg tužiteljstvo tereti za povredu prava djeteta i nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva.

Odlukom Ureda predsjednika osječkog Županijskog suda javnost će biti isključena iz praćenja postupka, s obzirom da se radi o kaznenom djelu počinjenom na štetu djeteta. 

Tijekom ulaska u zgradu suda Dabro je, na upit novinara što očekuje od postupka, kratko rekao: "Polako, vidjet ćemo".

S obzirom da je tijekom istrage predmet imao oznaku tajnosti, zbog sumnji u povredu prava djeteta, s Općinskog suda su nakon potvrđivanja optužnice u studenom 2025. godine izvijestili kako je, što se tiče mogućeg isključenja javnosti sa suđenja, Zakonom o kaznenom postupku propisano da se javnost može isključiti za cijelu raspravu ili njezin dio ukoliko je to potrebno radi zaštite maloljetnih osoba.

Osijek: Josip Dabro dolazi na suđenje | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Dabro je uhićen 26. veljače 2025.godine, a dan kasnije sudac istrage osječkog Županijskog suda odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoka. Iz pritvora je pušten 3. ožujka, nakon što su ispitani svi svjedoci.

Osječko Općinsko državno odvjetništvo Dabru tereti da je, u vremenu od od 2020. do 2024., djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu te rastavljanje i čišćenje oružja čime je ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti.

Osijek: Josip Dabro dolazi na suđenje | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, ali i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu.

Nakon što je u medijima objavljena snimka snimke na kojoj puca iz pištolja sa suvozačkog mjesta automobila, protiv njega su pokrenuti izvidi, a Dabro je podnio ostavku na dužnost ministra. 

Osijek: Josip Dabro dolazi na suđenje | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Kasnije se pojavila snimka kako puca u polju iz kalašnjikova, a mediji su tada izvještavali da kako tužiteljstvo također ima snimke Dabre na kojima daje maloljetniku da puca iz strojnice.

Dabro je 23. travnja priopćio da je podnio neopozivu ostavku na mjesto glavnoga tajnika DP-a te da je o svojoj odluci i razlozima informirao predsjednika stranke Ivana Penavu.

