- Netko je to ilegalno\u00a0napravio na svoju ruku i preuzima odgovornost da eliminira ljude iz povijesti. To je kriminal na svoj na\u010din \u2013 poru\u010dio im je preko 24sata Josip Manoli\u0107.





Ina\u010de, zadnjih godina Manoli\u0107 i Stjepan Mesi\u0107 slove za tajne savjetnike lidera SDP-a Davora Bernardi\u0107a. Manoli\u0107 mu je neki dan predvidio i mjesto premijera pa su mu u HDZ-u uzvratili brisanjem s povijesne fotografije.\u00a0

O bliskim odnosima Manoli\u0107a i Bernardi\u0107a svjedo\u010dili su nam jo\u0161 2018. visokopozicionirani SDP-ovci.





- Bero je u bunilu, a kako ne\u0107e biti kad ga mjesecima savjetuju Josip Manoli\u0107 i Stjepan Mesi\u0107 - nasmijano nam je u jednom neslu\u017ebenom razgovoru otkrio visokopozicionirani SDP-ovac 2018. koji smo objavili u tjedniku Expressu.

A da to nije \u0161ala nego \u010dinjenica svjedo\u010dilo nam vi\u0161e ljudi koji su ga redovito vi\u0111ali na sastancima sa spomenutim dvojcem u zagreba\u010dkoj pivnici u srcu metropole. Ondje ina\u010de Manoli\u0107 \u010desto \u201cgostuje\u201d s kolegama, prijateljima, ali i novinarima.

U stranci, pouzdani izvori su nam tada rekli, da je Davor Bernardi\u0107 jedva s ikome razgovarao. Pouzdavao se jedino bio u savjete dvojice ljudi koji zajedno imaju 135 godina politi\u010dkog iskustva.

Josip Manolić: To što su me izrezali s povijesne fotografije HDZ-a je kriminal na svoj način

Josip Manolić bio je jedan od osnivača HDZ-a koji je 1994. izašao iz te stranke, no itekako je bio prisutan na povijesnoj fotografiji osnutka. HDZ je na Facebooku objavio fotografiju. No Manolića su s nje 'izrezali'

<p><strong>Josip Manolić</strong> na potresni zagrebački dan slavio je svoj stoti rođendan. I dalje je u odličnoj formi za čovjeka koji je preživio jedno stoljeće no doživio je iskrivljavanje povijesnih činjenica.</p><p>Naime, na službenim Facebook stranicama HDZ-a objavljena je fotografija s osnivanja stranke na kojoj je u originalu i Josip Manolić, no netko ga je ovom prilikom 'izrezao'.</p><p>- Netko je to ilegalno napravio na svoju ruku i preuzima odgovornost da eliminira ljude iz povijesti. To je kriminal na svoj način – poručio im je preko 24sata Josip Manolić.</p><p><br/> Inače, zadnjih godina Manolić i Stjepan Mesić slove za tajne savjetnike lidera SDP-a Davora Bernardića. Manolić mu je neki dan predvidio i mjesto premijera pa su mu u HDZ-u uzvratili brisanjem s povijesne fotografije. </p><p>O bliskim odnosima Manolića i Bernardića svjedočili su nam još 2018. visokopozicionirani SDP-ovci.</p><p><br/> - Bero je u bunilu, a kako neće biti kad ga mjesecima savjetuju Josip Manolić i Stjepan Mesić - nasmijano nam je u jednom neslužbenom razgovoru otkrio visokopozicionirani SDP-ovac 2018. koji smo objavili u tjedniku Expressu.</p><p>A da to nije šala nego činjenica svjedočilo nam više ljudi koji su ga redovito viđali na sastancima sa spomenutim dvojcem u zagrebačkoj pivnici u srcu metropole. Ondje inače Manolić često “gostuje” s kolegama, prijateljima, ali i novinarima.</p><p>U stranci, pouzdani izvori su nam tada rekli, da je Davor Bernardić jedva s ikome razgovarao. Pouzdavao se jedino bio u savjete dvojice ljudi koji zajedno imaju 135 godina političkog iskustva.</p>