Josipa Čulina ex Rimac udala se za bivšeg djelatnika SOA-e

DAN INŽENJERKI

Inženjerki je malo, no broj im raste: Danas ohrabrite one koje to žele jednog dana postati

Iako su žene u inženjerstvu u manjini, sve ih se više pokušava potaknuti da razmotre i izaberu karijeru u inženjerstvu. Englesko Društvo inženjerki 2014. pokrenulo je Međunarodni dan žena u inženjerstvu