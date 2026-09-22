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Josipa kao jegulja: Uskok ju je već jednom poštedio, a sada će dobiti nove povoljne nagodbe!

Piše Ivan Pandžić,
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Josipa kao jegulja: Uskok ju je već jednom poštedio, a sada će dobiti nove povoljne nagodbe!
Podignuta nova optužnica protiv bivše državne tajnice Josipe Rimac (arhivske fotografije) | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
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Za sva tri ogromne korupcijske optužnice, Josipa Pleslić(bivša Rimac) bi za priznanje trebala ići ukupno četiri godine u zatvor i platiti 410.000 eura. Nema suđenja i neugodnih svjedočenja. Evo kako su je ranije poštedjeli...

Svake od zadnjih pet godina pojavila se barem jednom informacija da Josipa Pleslić (prije nove udaje Rimac) pregovara s Uskokom oko nagodbe, ali svaki put se pokazalo da nagodba nije postignuta, i to zato što Uskok navodno nije pristajao na kaznu manju od barem pet godina zatvora. Spominjalo se i da je nekadašnja uzdanica HDZ-a spremna pomoći istražiteljima u drugim slučajevima i otkriti dodatne informacije, ali od toga nije bilo ništa.

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Komentari 27
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