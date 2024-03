Joža Manolić sutra će proslaviti 104. rođendan, njegova kći za 24sata: 'On je dobrog zdravlja'

Josip Manolić, jedan od najznačajnijih hrvatskih političara, sutra slavi 104. rođendan. Bio je jedan od osnivača HDZ-a, drugi predsjednik Vlade Republike Hrvatske, prvi predsjednik Županijskog doma Hrvatskog sabora, te visokopozicionirani pripadnik UDBA-e.

- Dobro je, dobrog je zdravlja - kratko nam je rekla njegova kći Zrnka. Nije nam htjela više reći ni je li planirana neka obiteljska proslava povodom rođendana Josipa Manolića.

Manolić je rođen u Kalinovcu, kraj Đurđevca, 22. ožujka 1920. godine. Bio je, kako smo naveli, drugi predsjednik hrvatske Vlade, odmah poslije Stipe Mesića, a sudjelovao je u donošenju novog Ustava RH.

Diplomirani je pravnik. Politikom se počeo baviti 1937. godine, bio je sindikalni rukovoditelj, organizacijski sekretar PK SKOJ-a za Hrvatsku, glavni zapovjednik u akciji oslobođenja Bjelovara i okolice, načelnik u Sekretarijatu unutrašnjih poslova (SUP) NR Hrvatske, šef SUP-a, saborski zastupnik SR Hrvatske, a nakon Hrvatskog proljeća postaje disident.

Japica, kako ga od milja zovu, jedan je od rijetkih koji mogu reći da se na njihov rođendan i zemlja tresla jer je 2020. na taj dan potres pogodio Zagreb. Manolić je svojim mislima i stavom impresionirao i Poljake te završio u monografiji znanstvenika Witolda Śmigielskog "Život Poljaka i ostalih stanovnika zemalja slavenskih naroda. Trenutna situacija u povijesnoj perspektivi".

- Dokazao sam da je on rekorder svih Slavena jer je i dalje najdugovječniji slavenski elitni političar od 20. stoljeća do danas - rekao nam je Śmigielski.

Josip Manolić je, navodi Večernji, u prosincu prošle godine pozvao svećenika, koji mu je dao sve sakramente te se ispovjedio i dobio odrješenje grijeha.

- Ne želim o tome ništa govoriti. Hvala i ugodan Božić - rekla nam je tad kći Zrnka

Kad je napunio 102. rođendan njegova kći Zrnka nam je rekla kako ga frustrira to što ne čuje.

- Ne čuje više niti uz dva slušna aparata i to nakon preboljenja Covida. Teško je to bio podnio. Dva tjedna je takoreći bio gotov no sin i ja smo se brinuli o njemu. Sin mi je pomagao nositi ga do toaleta i sve smo napravili da se oporavi i to kod kuće. Nismo ga htjeli dati u bolnicu. No posljedice korone su itekako prisutne. Slabije vidi, ali čitati i dalje može. Strašno ga iritira i uzrujava se kada ga netko zove na telefon je ne čuje pa meni daje slušalicu. Rekao mi je da više ne želi pričati na telefon jer nema smisla. Ne treba mu to - kaže nam Zrnka. Iako više nema njegove generacije, barem ne onih s kojima je Manolić odrastao i družio se, posjećuju ga (za njega) znatno mlađi prijatelji.

- Često ga posjete Stjepan Mesić i Luka Bebić. Lijepo s njime popričaju. No općenito izbjegavamo susrete zbog njegovog krhkog zdravlja. U godinu dana dvije male prehlade rezultirale su dvjema upalama pluća, a onda je stigla i ta nesretna korona – dodala je Zrnka.