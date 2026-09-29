Jozić o odbijanju zabrane štrajka: Ta odluka suda je dokaz da idemo pravim putem

Predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić rekao je u utorak kako je odluka Županijskog suda kojom je odbio ZET-ov prijedlog za određivanje privremene mjere zabrane štrajka znak da idu pravim putem i da očekuju sutrašnju konačnu odluku o valjanosti štrajka.

Odluka da se štrajk može nastaviti nam je pokazatelj da smo dobro odlučili, radnici pozdravljaju takvu sudsku odluku koja pokazuje da smo u pravu, poručio je Jozić u izjavi za Hinu.

Očekujemo da se donese pravorijek o tome da je štrajk legalan, a za daljnje korake ćemo vidjeti s poslodavcem, dodao je Jozić. Ocijenio je kako je konačno vrijeme da se počne razgovarati u dobroj vjeri.

Konačnu presudu u sporu ZET-a protiv Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreb te Sindikata autobusnog - tramvajskog prometa Hrvatske sutkinja Lidija Bošnjaković objavit će u srijedu u 11.30.

Grad Zagreb svoj će stav o odluci suda iznijeti danas na konferenciji za novinare gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića.