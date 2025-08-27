Obavijesti

'Jučer Benkovac, danas Šibenik. Uz Plenkovićev blagoslov. Vlada institucionalni kaos i beznađe...'

Šibenik: Konferencija za medije braniteljskih udruga u susret festivalu FALIŠ | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Iz SDP-a navode da je situacija da male skupine ljudi određuju što je prihvatljivo, nasilno nameću svoju ideologiju, guše slobodu i demokraciju te pokušavaju uvesti kontrolu društva kroz strah i represiju

Iz SDP-a su u srijedu ocijenili da u Hrvatskoj trenutno vlada "institucionalni kaos i beznađe", a za to su, kažu, najodgovornije i najviše su zakazale institucije države, dok se istodobno premijer Andrej Plenković bavi napadima na SDP. 

- Izjave koje su danas došle iz Šibenika izravno potvrđuju kako se 'kulturna revolucija' provodi uz blagoslov premijera Plenkovića i državnog vrha - ocijenili su iz SDP-a u priopćenju. 

Umjesto da, kako kažu, institucije države budu odgovorne prema svim svojim građanima, neovisno o njihovim političkim i drugim opredjeljenjima, došlo se u situaciju da male skupine ljudi određuju što je prihvatljivo, nasilno nameću svoju ideologiju, guše slobodu i demokraciju te pokušavaju uvesti kontrolu društva kroz strah i represiju.

- Jučer Benkovac, danas Šibenik, a već smo čuli da će organizirane skupine ići od grada do grada, od sela do sela i propisivati ljudima što smiju raditi, a što ne. Što je sljedeće, hoće li i takozvani molitelji određivati ženama kako da se oblače i ponašaju u javnosti? - pitali su iz SDP-a. 

Na taj su se način referirali na nedavno otkazivanje festivala "Nosi se" u Benkovcu zbog prosvjeda branitelja i na današnji zahtjev Koordinacije braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije da Grad Šibenik, šibenska Turistička zajednica i Ministarstvo kulture prestanu sufinancirati Festival alternative i ljevice FALIŠ u Šibeniku koji, po njima, nema nikakve veze s kulturom.

Iz SDP-a tvrde da su u takvoj situaciji najodgovornije i da su najviše zakazale institucije države. 

- Premijer Plenković ne bavi se rješavanjem problema, nego napadima na SDP samo zato što smo odlučno reagirali na neodgovornost njega i njegove Vlade, koja je ove postupke najprije poticala pa ohrabrivala, a sada ih pokušava relativizirati. Ovo je poraz demokracije i slobode. Odgovorni premijer bi se javno odrekao svih lažnih moralista, ali Plenković se očito toga boji. U Hrvatskoj trenutno vlada institucionalni kaos i beznađe - ocijenili su.

- SDP poštuje i vjeruje u snagu tihe većine hrvatskih branitelja koji su dokazali da se bore za slobodu, a ne protiv nje. Vjerujemo i u građane koji razumiju što znači suživot različitih identiteta, ali s pravom osjećaju zabrinutost jer vide da su institucije države popustile pred pritiscima glasne manjine - naglasili su iz SDP-a te dodali da se neće povući pred pritiscima, nego će nastaviti štititi slobodu, dostojanstvo i demokratska prava svih ljudi u Hrvatskoj.

Stoga su, kažu, najavili izmjene zakona kojima će obvezati hrvatske institucije da rade svoj posao kako treba. "SDP se bori za demokraciju i za pravo na različitost i neslaganje, jer sloboda vrijedi samo ako je jednaka za sve. To je društvo u kojem želimo živjeti", poručili su u priopćenju.

