PROGNOZA Jučer dio Zagreba bio bijel kao da je Božić! U Dubrovniku su se kupali. Evo kako će biti danas

DHMZ je upalio žuti alarm zbog vjetra i kiše za gospićku i riječku regiju. Vjetrovito će biti i u Istri te u sjevernoj i južnoj Dalmaciji. Temperature od jutarnjih i ponegdje maglovitih 5 stupnjeva pa do 20 na jugu zemlje. Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj moguća i obilnija kiša