Jučer dio Zagreba bio bijel kao da je Božić! U Dubrovniku su se kupali. Evo kako će biti danas

DHMZ je upalio žuti alarm zbog vjetra i kiše za gospićku i riječku regiju. Vjetrovito će biti i u Istri te u sjevernoj i južnoj Dalmaciji. Temperature od jutarnjih i ponegdje maglovitih 5 stupnjeva pa do 20 na jugu zemlje. Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj moguća i obilnija kiša
Neki dijelovi grada zabijelili su se kao da je Božić
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Tuča je najviše pogodila zapadni dio grada
| Foto: Čitatelj 24sata
A u Dubrovniku su se u isto vrijeme kupali
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Za to vrijeme u Dubrovniku...
Nevrijeme s tučom pogodilo je Krk...
Krupa je padala i u Senju...
A nad Dugim Selom nakon kiše razvila se duga...
