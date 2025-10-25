Obavijesti

Jučer dio Zagreba bio bijel kao da je Božić! U Dubrovniku su se kupali. Evo kako će biti danas

DHMZ je upalio žuti alarm zbog vjetra i kiše za gospićku i riječku regiju. Vjetrovito će biti i u Istri te u sjevernoj i južnoj Dalmaciji. Temperature od jutarnjih i ponegdje maglovitih 5 stupnjeva pa do 20 na jugu zemlje. Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj moguća i obilnija kiša
Zagreb i okolicu u petak je pogodilo nevrijeme s jakom tučom...
