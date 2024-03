Jučer je padao snijeg, a danas i do 20 stupnjeva! Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna

DHMZ prognozira za danas pretežno sunčano vrijeme, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla ili slab mraz, a sredinom dana i poslijepodne su uz dnevni razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, posebice na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu još tijekom jutra i bura, a navečer jugo. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 13 i 18 °C.

Kakve će biti temperature po gradovima?

Maksimalna temperatura zraka 24.03.2024. za Zagreb će danas biti 12 stupnjeva. Najviše temperature se očekuju u Križevcima, čak 20 stupnjeva. Sunčano i lijepo vrijeme će biti i na Hvaru, s 19 stupnjeva. Ista temperatura je i na Lastovu, Pločama... 18 stupnjeva biti će u Iloku, Komiži, Makarskoj, Poreču... U Splitu 17, Rijeci 15 i u Osijeku 10 stupnjeva Celzijusovih. Više pročitajte OVDJE.

A kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Za sutra prognoziraju umjereno do pretežno oblačno, uglavnom u drugom dijelu dana na Jadranu i predjelima uz njega povremeno kiša i pljuskovi, a moguća je i grmljavina. Prijepodne u istočnim i središnjim krajevima sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, lokalno na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura od -1 do 4, na Jadranu od 6 do 11 °C. Najviša dnevna između 12 i 18 °C.,

U susjedstvu snježni kaos i mećava

Niske temperature donijele su, kao što je bilo i kod nas, snježne padaline i u Srbiju. Obilan snijeg počeo je oko podneva padati diljem Srbije. I u planinskim predjelima Slovenije palo je do 15 centimetara snijega.

Pokretanje videa... 00:27 Snijeg zabijelio Zagreb! | Video: čitatelj/24sata

Prognoza do kraja tjedna

- Uz novo naoblačenje, kiša će na Jadranu ponovno padati već u utorak, uz jačanje juga. Promjenljivo i nestabilno će se nastaviti - u srijedu uz mjestimice izraženije pljuskove i grmljavinu, a u četvrtak postupno smirivanje vremena. Jako jugo u srijedu će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka bit će u manjem porastu. U unutrašnjosti u utorak jutro još razmjerno svježe, zatim naoblačenje uz mjestimičnu kišu, ponajprije u gorskim krajevima. U srijedu promjenjivo i osjetno toplije uz povremenu kišu, moguće i u obliku pljuskova s grmljavinom. U četvrtak sunčanije uz umjeren jugozapadnjak - prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak.

Za petak i subotu očekuje se sunčano vrijeme i još više temperature nego ostatak tjedna, kako na moru, tako i na kopnenom dijelu Hrvatske.

Pogledajte prognozu po gradovima