Jučer jedna priča, danas druga. Evo što policija kaže o bacanju psa s broda kod Pašmana

Nakon što se u nedjelju na društvenim mrežama proširila snimka policajca koji baca psa u more, policija je provela kriminalističko istraživanje nad muškarcem (37) kojeg se sumnjiči za kazneno djelo Prisila prema službenoj osobi, javljaju iz PU zadarske.

Naime, muškarca se sumnjiči da je 8. kolovoza 2026. godine oko 17.40 sati na moru na području otoka Pašmana na službenom plovilu sprječavao službene osobe u obavljanju službene radnje tako da se tijekom postupanja policijskih službenika protupravno ponašao, pružao aktivni otpor, nekontrolirano mahao rukama i nogama u namjeri oštećenja službenog plovila te galamio i vrijeđao policijske službenike.

Uz to je fizički nasrnuo na jednog policijskog službenika te ga pritom lakše ozlijedio.

Protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog kaznenog djela Prisila prema službenoj osobi te zbog dva kaznena djela iz domene kaznenih djela protiv braka, djece i obitelji te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.

Policija danas navodi u priopćenju da su građani zbrinuli psa. "Naknadno je utvrđeno da je komunalni redar nakon što je od strane policije izviješten o događaju, preuzeo obvezu zbrinjavanja psa. Prije njegovog dolaska na samo mjesto događaja psa su zbrinuli prisutni građani koji su se zatekli na plaži. Pas je naknadno na daljnju brigu predan osobi od povjerenja vlasnika."

Jučer su pak naveli drugačiji razvoj događaja "Tijekom postupanja policijskih službenika, pas 37-godišnjeg vlasnika je samostalno skočio na službeno plovilo te zbog trenutačne opasnosti od nasukavanja službenog plovila i postojanja opasnosti te ugroze od napada psa na policijske službenike koji su postupali prema njegovom vlasniku na službenom plovilu, u dogovoru s komunalnim redarom pas je pušten u more gdje ga je prihvatio komunalni redar koji je preuzeo daljnju brigu o psu."

A i svjedok je za Index ispričao da je pas pokušao plivati za policijskim brodom pa se vratio prema jedrilici.

"Pas je prvo pokušao pratiti policijski brod, ali se onda okrenuo i krenuo prema jedrilici. I ja sam krenuo prema jedrilici jer sam vidio da su neki klinci isto krenuli onamo, kao i moja kćer i nećakinja, koje su bile u moru bliže od mene. Pas je zapeo na ljestvama i nije se mogao popeti", rekao je svjedok.

"Jedan dečkić iz Slovenije se popeo već na jedrilicu, ali nije mogao podići psa. Kad sam doplivao, popeo sam se i ja i uskoro su došli neki klinci sa SUP daskom i nekako smo uz malu pomoć SUP daske uspjeli povući psa na jedrilicu. Psu smo natočili vode, zavezali ga na vodilicu da može hodati okolo, ali da ne može pasti u more. Kasnije je neki Slovenac došao s psećom hranom i nahranio psa", ispričao je.