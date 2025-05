Jučer tangice, a danas veste i kragnice: Evo što nas sutra čeka

Fotoreporteri Pixsella snimili su u srijedu gužve u gradu i lijepo popunjenu plažu na Banjama u Dubrovniku.

Ljetna atmosfera u Dubrovniku, gužve u gradu i kupanje na Banjama | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

No pred kraj dana stigla je promjena vremena koja je zahvatila cijelu Hrvatsku. Kako piše DHMZ, u petak će biti još hladnije, dok je za subotu upaljen alarm za cijelu Dalmaciju zbog jakog vjetra.

Hrvatska danas

Pretežno oblačno, na Jadranu promjenljivo, uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, ponegdje izraženija. Na Jadranu mjestimice i pljuskovi s grmljavinom, a poslijepodne češća sunčana razdoblja. Prema kraju dana na kopnu prestanak kiše i smanjenje naoblake, zatim lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu bura, osobito na sjevernom, te sjeverozapadnjak, još ujutro na jugu jugo. Najviša dnevna temperatura većinom od 10 do 15 °C, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 17 i 22 °C.

Foto: DHMZ

Hrvatska sutra

Promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ponegdje malo kiše ili lokalni pljusak mogući su u prvom dijelu dana na sjevernom Jadranu, a zatim u gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije. Ujutro na kopnu ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, u Dalmaciji poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a najviša dnevna između 13 i 18, na Jadranu i u unutrašnjsti Dalmacije i Istre 19 i 24 °C.

Foto: DHMZ