Jugoslavija je za njegovu glavu nudila milijune, a on je elitu vukao za nos i pljačkao bogate

Bio je razbojnički Tito. Danju ugledni građanin Vinkovaca, noću se transformirao u hajduka koji je počinio zlodjela kakva ovi prostori nisu vidjeli. Krvavi ubojica bio je i zavodnik, zvijezda, celebrity...

<p><em>Iza Čaruge i Kola gorskih tića ostalo je 12 mrtvih glava. Imao je bezbroj ljubavnica. Umirući, pod vješalima je viknuo: „Zbogom, narode. Čaruga putuje!“ On je otputovao. Legenda je ostala...Donosimo vam feljton u pet nastavaka o Čarugi čija je banda četiri godine sijala smrt po Slavoniji. Ubijao je, zavodio, fascinirao, pljačkao i užasavao.</em></p><h2>Na gubilištu</h2><p>U dvorištu suda u Osijeku – onoga istoga u kojemu se sudilo Zdravku Mamiću i Branimiru Glavašu – okupilo se 27. veljače 1925. godine u sedam sati ujutro više od 3000 ljudi. Masa je nahrupila već u pet sati. Okupljena svjetina nije osjećala studen. Visjeli su po drveću, penjali se na krovove, tiskali se po dvorištu. Bilo ih je i po telegrafskim stupovima. Pažljiviji promatrači uočili su i jedan, koliko čudan toliko i zlokoban prizor: Na vrhu obližnje zgrade, na njezinu krovu, čučala je neka maramom zamaskirana bakica… </p><p>Svi su ti ljudi željeli uživo vidjeti vješanje vođe Kola gorskih tića Jove Čaruge i njegova ortaka Pavla Prpića Velikog, najveću javnu egzekuciju svih vremena na ovim prostorima. U središtu prizora uz dvoja vješala stajala su dvojica krvnika. Bili su, u skladu s tradicijom, svečano odjeveni, s blistavim polucilindrima na glavi, leptirkama pod vratom i bijelim rukavicama na rukama. Deseci žandara i oružnika osiguravali su scenu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Čaruga</strong></p><p>Na puškama su imali nataknute bajunete: dio Gorskih tića još je bio na slobodi. Pavao Prpić Mali, brat Čarugina najvjernijeg suradnika Pavla Prpića Velikog, izbjegao je uhićenje, kao i manji dio Kola. Da se možda baš on, onako sitan, nije maskirao u bakicu pa uspeo na krov?</p><h2>Brijao se pred vješanje: Htio je zgodan otići na onaj svijet</h2><p>Cijela je osječka i slavonska elita danima prije uz silan trud pokušavala osigurati mjesta u gledalištu. Došli su i neki ministri iz Beograda. Redakcije jugoslavenskih listova poslale su najjače autore. Osim novinara osječkog Hrvatskog lista, kojima je Čaruga godinama bio glavna tema, dopisnike su poslale zagrebačke Novosti i Obzor, kao i Politika.</p><p>Predrag Milojević, mladi reporter beogradskog dnevnika, čovjek koji će u dugoj karijeri upoznati brojne ključne ljude XX. stoljeća i boraviti na mjestima na kojima se pred njegovim očima stvarala velika povijest, poslan je u Osijek na zadatak koji neće nikada zaboraviti. </p><p>„Pisca Predraga Milojevića, koji je radio priče sa Hitlerom i Churchillom, pitao sam s kim mu je bilo najzanimljivije, a on mi je rekao s Jovom Čarugom“, kazao je poznati srpski novinar Milomir Marić skoro stoljeće nakon egzekucije. „To je bio hajduk s kojim je on razgovarao u ćeliji večer uoči vješanja dok se Jovo brijao jer je htio zgodan otići na onaj svijet.“ </p><p>„Kad sam jutros rano stigao u hotel 'Rojal', napisao je Milojević u izvještaju o događaju, „i kod portira popunio prijavnu listu za stanovanje, on je napravio što je mogao ljubaznije lice, i obratio mi se molećivim glasom: „Gospodine, tako vam Boga, izvadite i za mene jednu ulaznicu. Vi ste novinar, pa to možete. Moram da vidim Čarugu kako visi o konopcu…“</p><h2>Državni neprijatelj No. 1</h2><p>„Jovo Stanisavljević ima bistre crne oči koje sijevaju kao u sokola. Lice mu je nešto hrapavo, ali nije neprijatno“, tako je novinar Hrvatskog lista opisao Čarugu, dodajući i ovo: „Uopće, cijela njegova pojava odaje utisak bistrog i promućurnog vašarskog kartaroša.“</p><p>Skoro pet godina ta je osoba držala u strahu Slavoniju, Liku i dio Srijema. Bio je državni neprijatelj broj jedan. Čaruga je izveo atentat na sve razbojničke konvencije do tog vremena. </p><p>Pljačkao je na način koji ni prije njega ni nakon njega nikad nije viđen. Obukao bi svoje razbojnike u žandarske ili vojne uniforme, umarširao u selo, gradić, dvorac, trgovinu, znajući unaprijed tko mu je meta. Obično je to bio neki omrznuti bogataš.</p><p>Predstavio bi se kao narednik, inspektor ili štogod slično pa zatražio novac („gotovinske pozajmice“ znao je zahtijevati i pismom koje bi u pravilu završilo uljudnim pozdravom) ili bi zaustavio kočiju nasred puta, upao u neku kuću koja je mirisala na bogatstvo i dobar plijen, držeći u ruci pištolj ili dva, katkada karabin, pa onda divljački opljačkao žrtve, po potrebi ubio one koji su se odupirali, a potom zbrisao jatacima ili u svoj šumski logor. Takvih je bilo više. Odmah potom navukao bi masku uglednog, čestitog građanina, vojnog liferanta „gospodina Nikole Drezgića“ koji se, sjedeći s političkom i policijskom elitom – kao gospodin, antialkoholičar i čestiti mladi poslovni čovjek – zgražao nad sinoćnjim nedjelima zloglasnog Čaruge. </p><h2>Vukao elitu za nos: Uživao je u tome...</h2><p>Od žandara koji su ga godinama lovili, najtraženiji čovjek Jugoslavije, za čiju su glavu mogli dobiti višegodišnju plaću, znao bi mirno zatražiti da mu pripale cigaretu, a s nekim njihovim šefovima dijelio je isti igraći stol. O svojim zlodjelima često je pismima obavještavao policiju. Ali kad je procijenio da je ugrožen, odmah bi pucao: procjenjivao je brzo i sve do jednom nepogrešivo.</p><p>Vukao je elitu za nos i neizmjerno uživao u tome, pri čemu njegov zalog nikad nije bio mali: od 1921. nadalje, u bilo kojem trenutku da je uhvaćen, teško bi izbjegao dugotrajnu tamnicu, a od polovice 1922. vješanje. Slično je vrijedilo i za njegova, kako ga nazivaju kronike onog doba, „doglavnika“ Prpića. Informator u knjizi „Vješanje Jove Stanisavljevića Čaruge i Pavla Prpića 'Velikoga' , u Osijeku 27. februara 1925.“ (izdanoj nakon egzekucije) piše:</p><p>„Pavle Prpić mlad je čovjek i inače 'momak od oka'. Rodio se u Karlobagu i kao sin kršne Like ne može da se potuži na svoju kršnu konstrukciju. S Čarugom se upoznao u Andrijevcima. Prije rata živio je kojekako i zarađivao hljeb unajmljujući se uglavnom po različnim sezonskim radnjama. Tako je išlo sve do svjetskoga rata. Prpić se nije htio odazvati svojoj vojnoj dužnosti i tako je postao vojnim bjeguncem, za kojim su vlasti tragale. Pred potjerom krio se Prpić uspješno po šumama. Na taj način upoznao se sa odmetnicima i hajducima i konačno, tako duboko pao, da je upoznavši se s Čarugom postao njegova desna ruka…</p><p>Optužnica ga je teretila za četiri krvava djela. 'Kapetan' Čarug smatrao ga je svojim najvjernijim ortakom. Njegova su krvava zlodjela upravo grozna i optužnica ga kvalifikuje kao teškoga razbojnika i zločinca. On je inače dobroćudna i mirna ponašanja i nitko na njemu ne bi rekao da je tako opasni razbojnik. U toku je rasprave i on poput ostalih u prvom času počeo da sve niječe i zaplijeće, ali se kasnije, obračunavši unapred sa životom, raspričao i sve priznao.“</p><h2>'On štiti sirotinju i zato ga Bog čuva'</h2><p>„Vlasti su“ nastavlja isti autor, „dugo i neumorno tragale za ovom razbojničkom četom, ali im usprkos žilavoga nastojanja nije za dugo vremena uspjelo da se dočepaju razbojnika. Istina da je tu i tamo pao u ruke žandarima po koji ortak ili jatak Čarugove razbojničke čete 'Kola gorskih tića', ali to sve nije značilo ništa dok se na slobodi nalazi vođa čete Jovo Stanisavljević – Čarug i gros razbojnika…“</p><p>Tisak u to doba Stanisavljevića naziva „Čarug“; nije poznato kako se ono „a“ a kraju obiteljskog nadimka uvriježilo, ali danas ga svi znaju kao Čarugu. Sam se potpisivao kao „Čarug“. Tome bi katkada dodavao i kapetan. </p><p>„Praznovjerni seljački narod“, nastavlja Informator (prema svemu sudeći čovjek koji se skrivao iza tog pseudonima na raspolaganju je imao povjerljive policijske i doušničke materijale), „počeo je da priča fantastične priče o spomenutoj četi i da joj pripisuje neku jaču nadmoć, koja po pučkoj predaji štiti legendarne hajduke od ruke zakona. Pripovijedalo se čak da je Čarug zaštitnik sirotinje i da se bori za pravdu, pa je narod, koji nije imao sreću da se sastane s njegovom krvničkom četom, pripovijedao kako 'Jovo' štiti sirotinju od bogatih gazda i da ga zbog toga 'čuva ruka božja'.“<br/> Bog je, međutim, s Čarugom imao nešto drukčije namjere. </p><p><strong>>>> Kraj prvog nastavka</strong></p>