POTVRDILA SUPRUGA JULIJA

Šokantno izvješće: Navaljnog su ubili toksinom otrovne žabe!

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Yulia Morozova

Julija Navaljna, udovica ruskog disidenta, objavila je nalaz na konferenciji za novinare na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji. Uz nju su stajali ministri vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Švedske i Nizozemske. Navaljna je smrt svojeg supruga objavila na istom skupu 2024. godine

Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva okrivilo je Rusiju za smrt oporbenog vođe Alekseja Navaljnog, za koju tvrdi da je posljedica trovanja otrovom plave otrovne žabe (Dendrobates). Navodi se da je otrov žabe, nazvan epibatidin, korišten kada je Navaljni (47) iznenada preminuo 16. veljače 2024, piše Guaridan.

Foto: Profimedia

Navaljni je u trenutku smrti bio zatočen u zatvoru oko 64 km sjeverno od Arktičkog kruga. Bio je osuđen na višedesetljetnu zatvorsku kaznu koja se trebala služiti u „posebnom režimu”. Navaljnijevi saveznici više su puta optužili Kremlj za njegovo ubojstvo – optužbe koje je Moskva odbacila kao apsurdne. Ruski dužnosnici inzistiraju na tome da je preminuo od kombinacije bolesti, uključujući srčanu aritmiju potaknutu hipertenzijom.

Tragovi epibatidina pronađeni su nakon analize uzoraka materijala s Navaljnijeva tijela. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva navela je da se otrov prirodno nalazi u žabama strijelicama u divljini u Južnoj Americi, ali da žabe u zatočeništvu ne proizvode tu tvar, koja se također prirodno ne pojavljuje u Rusiji.

U priopćenju se zaključuje: „Ne postoji nevino objašnjenje za njegovu prisutnost u Navaljnijevu tijelu.”

Ujedinjeno Kraljevstvo prijavilo je trovanje Organizaciji za zabranu kemijskog oružja (OPCW), tvrdeći da je Rusija počinila „očito kršenje” Konvencije o kemijskom oružju.

