OPET KORUPCIJA

Juliji Timošenko upali u ured i našli novce za kupovinu glasova

Juliji Timošenko upali u ured i našli novce za kupovinu glasova
Nacionalni ured za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) priopćio je da je optužio čelnicu oporbene stranke za podmićivanje nakon što je prošli mjesec razotkrio nekoliko drugih zastupnika parlamenta kao članove sustavne zavjere za primanje isplata u zamjenu za glasove

Ukrajinski istražitelji za borbu protiv korupcije optužili su u srijedu bivšu premijerku Juliju Timošenko za podmićivanje u sklopu navodne kupovine glasova, rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Nacionalni ured za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) priopćio je da je optužio čelnicu oporbene stranke za podmićivanje nakon što je prošli mjesec razotkrio nekoliko drugih zastupnika parlamenta kao članove sustavne zavjere za primanje isplata u zamjenu za glasove.

Iako ured nije imenom identificirao Timošenko, izvor upoznat sa slučajem rekao je Reutersu da je ona predmet istrage.

Timošenko, koja se istaknula prije dva desetljeća kao predvodnica prodemokratske Narančaste revolucije, negirala je "sve optužbe", ali se nije konkretno osvrnula na istragu. U objavi na Facebooku obećala je dokazati svoju nevinost pred sudom.

"Nije riječ o jednokratnim aranžmanima, već o redovitom mehanizmu suradnje koji je predviđao predujmove i bio osmišljen za dugoročno razdoblje", priopćio je NABU u srijedu.

Dodaje se da su zakonodavci dobivali upute o tome kako glasati ili uopće ne glasati.

Istraga protiv Timošenko, oštroumne populistice koja je započela karijeru 1990-ih, proširuje kampanju protiv korupcije koja je zarobila visoko pozicionirane političare i oporbene zastupnike.

Timošenko je bila premijerka 2005. i ponovno od 2007. do 2010. Njezin politički utjecaj posljednjih je godina znatno smanjen, a njezina stranka Domovina ima dvadesetak mandata u ukrajinskom zakonodavnom tijelu s 450 mjesta.

Iskorjenjivanje korupcije ključno je za napore Ukrajine da se pridruži Europskoj uniji, iako su nedavne istrage skrenule pozornost na razmjere ovog pothvata.

NABU i tužitelji za borbu protiv korupcije šokirali su Ukrajince prošlog studenog otkrivanjem navodnog mita od 100 milijuna dolara u energetskom sektoru, u čemu je sudjelovao bivši suradnik Volodimira Zelenskija.

