MIHAILO FODOROV

Kralj dronova je novi ukrajinski ministar obrane. Obećao zanimljive novosti na fronti

Piše HINA.,
Kralj dronova je novi ukrajinski ministar obrane. Obećao zanimljive novosti na fronti
Foto: Andrii Nesterenko

Predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da je naredio 34-godišnjem Fedorovu da brzo provede odluke kako bi zaštitio ukrajinsko nebo, pojačao opskrbu bojišnice i uveo druga tehnološka rješenja s ciljem zaustavljanja ruskog napredovanja

Ukrajinski parlament u srijedu je imenovao mladog tehnokrata Mihaila Fedorova ministrom obrane, dok vlada nastoji potaknuti inovacije kako bi ojačala vojsku u izazovnoj fazi gotovo četverogodišnjeg rata.

Predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da je naredio 34-godišnjem Fedorovu da brzo provede odluke kako bi zaštitio ukrajinsko nebo, pojačao opskrbu bojišnice i uveo druga tehnološka rješenja s ciljem zaustavljanja ruskog napredovanja.

Ukraine's President Zelenskiy and newly appointed Defence Minister Fedorov shake hands before their meeting in Kyiv
Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Iscrpljena ukrajinska vojska je nadjačana u ljudstvu i naoružanju na bojnom polju. Ruske snage neprestano napreduju u istočnoj Donjeckoj regiji i pokušavaju probiti obrambene linije na jugu i sjeveroistoku.

S obzirom na to da diplomatski napori za okončanje rata nisu dali opipljive rezultate, Kijev treba ojačati svoje oružane snage koje imaju oko milijun ljudi.

Zelenskij je rekao da su potrebne "puno značajnije promjene" u sustavu mobilizacije vojnika. "Već su donesene odluke kako bi se osigurala pravednija raspodjela osoblja među borbenim brigadama", rekao je.

SVE VIŠE I OZLIJEĐENIH UN: Broj civilnih žrtava 2025. u Ukrajini je značajno porastao
UN: Broj civilnih žrtava 2025. u Ukrajini je značajno porastao

Fedorov je već odigrao važnu ulogu u visokotehnološkom odgovoru na rusku invaziju kao prvi zamjenik premijera i ministar digitalne transformacije.

Uz jačanje obrambenih napora, Ukrajina treba provesti velike promjene kako bi stabilizirala oslabljeni energetski sektor. Parlament je imenovao bivšeg premijera Denisa Šmihala za novog ministra energetike.

FILE PHOTO: Mykhailo Fedorov, First Deputy Prime Minister and Minister of Digital Transformation of Ukraine, speaks during an interview with Reuters
Foto: Anna Voitenko

Njegov prethodnik smijenjen je u studenom nakon što su agencije za borbu protiv korupcije otkrile aferu u kojooj je 100 milijuna dolara ukradeno iz ukrajinske državne tvrtke za nuklearnu energiju.

Oba nova ministra preuzela su dužnosti tjednima nakon korupcijskog skandala u energetskom sektoru koji je uzrokovao najveću ratnu političku krizu u Ukrajini i doveo do široko rasprostranjenog javnog bijesa na ukrajinsku vladu.

Nakon toga, Zelenskij je smijenio nekoliko sigurnosnih dužnosnika i postavio popularnog šefa špijunske službe za šefa svog ureda.

