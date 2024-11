Junak s trajekta Lastovo: 'Čuo sam strašan udarac, skočio sam u more da spasim vođu palube'

Dobitnik ovogodišnje Plave vrpce Vjesnika 2024. u pojedinačnoj konkurenciji je upravitelj stroja Zvonimir Franić (48) iz Splita. On je tog kobnog 11. kolovoza 2024. skočio s rive u Malom Lošinju i spasio prvog časnika palube koji je plutao u moru nakon tragedije s rampom na brodu Lastovo.

Franić je ispričao detalje spašavanja koje mu se zauvijek urezalo u sjećanje, piše Morski.hr.

- Isplovili smo iz Zadra u 9 sati, prošli sve otoke po voznom redu, i vezali se u Malom Lošinju u 15 sati. Prethodno smo dogovorili da nakon pristajanja pregledamo brtvu pramčanih vrata broda. Otišao sam u kabinu presvući se, a onda sam čuo strašan udarac o obalu, tako da se cijeli brod zatresao. Odmah sam znao da je pala pramčana rampa - rekao je Franić i dodao da nije znao da su ljudi bili ispod rampe.

- Pogledao sam s broda na obalu gdje sam vidio vođu palube kako leži i drži se za glavu te glasno zapomaže. Pomislio sam da se prilikom pada rampe odlomio komad rive te ga pogodio i ozlijedio - izjavio je upravitelj stroja i odmah priskočio u pomoć.

- Istrčao sam s broda na obalu, ali vođe palube više nije bilo na mjestu na kojem je nekoliko trenutaka ranije ležao i zapomagao. Izbezumljeno sam hodao okolo i dozivao kolege jer nisam znao o kome se sve radi i koliko ih je stradalo - prisjetio se pomorske havarije koja je otkrila mnoge probleme u Jadroliniji.

Pojedini detalji nesreće su toliko šokantni da ih Franić nije htio ispričati.

- Došao sam do obalnog ruba te ugledao prvog časnika palube kako leži u moru te se s teškom mukom održava na površini. Čuo sam kako govori: Ajme meni, ne mogu više, potonut ću - ispričao je 48-godišnjak iz Splita.

- Bez razmišljanja sam skočio u more, doplivao do ozlijeđenog kolege udaljenog četiri – pet metara od obale. Pažljivo sam ga prihvatio, jer nisam znao ima li možda ozlijeđenu kičmu. Doplivao sam s njim do obale, kormilar Sead mi je dodao konop za koji sam se držao jednom rukom, a drugom rukom sam pridržavao ozlijeđenog kolegu - rekao je Franić.

Franić je nekoliko minuta proveo s ozlijeđenim kolegom dok nije došla hitna pomoć.

- Liječnici su utvrdili da je zadobio ozljede zdjelice i ramena, a helikopterom je prebačen u KBC Rijeka - ispričao je Franić.

Zvonimir Franić će svoju Plavu vrpcu Vjesnika dobiti u ponedjeljak, 2. prosinca u hotelu Radisson Blu u Splitu.