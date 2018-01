Juncker: Zapadni Balkan je u opasnosti da se vrati u '90-e

Zapadni Balkan mora imati jasnu europsku perspektivu jer i dalje postoji opasnost da se u toj "kompliciranoj regiji" vrate 1990-te, izjavio je u petak u Sofiji predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker.

- Vrlo smo zadovoljni što bugarsko predsjedništvo u svojim prioritetima pridaje veliku pozornost zapadnom Balkanu, koje to područje zaslužuje. Važno je da zapadni Balkan ima europsku perspektivu, u suprotnom mogli bi doći do događaja koji bi nas vratili na početak 90-tih godina prošlog stoljeća, a to nikako ne želimo - izjavio je Juncker na zajedničkoj konferenciji za novinare u Sofiji s bugarskim premijerom Bojkom Borisovim. Juncker zajedno sa svim povjerenicima Komisije boravi u Sofiji u povodu preuzimanja rotirajućeg predsjedništva EU-a, koje od 1. siječnja obnaša Bugarska.

Juncker je rekao da pregovori o Brexitu neće imati nikakva utjecaja na kalendar proširenja EU-a na zapadni Balkan. Iako će izlaskom Velike Britanije nastati rupa u europskom proračunu, "ne dolazi u obzir smanjenje sredstava namijenjenih zapadnom Balkanu, ako želimo da te zemlje budu bolje međusobno povezane".

Predsjednik Komisije je ponovio da tijekom mandata ove Komisije, koji istječe u studenome 2019. godine ne može biti proširenja, jer kandidatske zemlje ne ispunjavaju sve kriterije, ali da bi sljedeća Komisija i Europski parlament od 2019. do 2024. trebali "gurati zemlje članice i javno mnijenje u tom pravcu".

Bugarski premijer Bojko Borisov je rekao kako je "nužna europeizacija Balkana, kako ne bi došlo do balkanizacije Europe".

Europska komisija će u prvoj polovici sljedećeg mjeseca objaviti strategiju proširenja na zapadni Balkan, a 17. svibnja u Sofiji će se održati summit čelnika EU-a s njihovim kolegama iz šest zemalja jugoistočne Europe.

Prije toga, u travnju će Komisija objaviti izvješće o napretku zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo.

Što se tiče Turske, koja je otvorila pristupne pregovore još 2005. godine, Juncker je rekao da se ona "velikim koracima udaljava od Europe".