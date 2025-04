Jure Zubčić želi preuzeti utvrdu HDZ-a: 'Otvorit ćemo proračun, s ljudima moramo biti iskreni...'

SDP Zadarske županije jednoglasno je odabrao Juru Zubčića kao kandidata za župana Zadarske županije na predstojećim lokalnim izborima. Prema anketama, mogao bi ugroziti HDZ-ovu utvrdu te preuzeti vlast. Na megdan izlazi HDZ-ovom Josipu Bilaveru, koji je trenutno državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Jure Zubčić poznat je po akciji u kojoj je grafite "Ubi Srbina" prepravljao u "Ljubi Srbina", upozoravao je da Dom zdravlja Zadarske županije zbog dugovanja ne može izdavati račune, izražavao nezadovoljstvo čelništvom Lučke uprave Zadar.

Krajem prošle godine objavio je da se iz osobnih razloga povlači iz politike i sa svih funkcija, a svoj mandat vijećnika u Županijskoj skupštini Zadarske županije bio je vratio SDP-u. Budući da su, kako je izvijestio, prestali osobni razlozi zbog kojih se povukao, nakon kratke pauze vratio se u politiku.

U intervju nam otkriva kako stoji na terenu, ali i koji će mu biti prvi koraci ako osvoji vlast.

1. Gospodine Zubčiću, ulazite u bitku za županiju u kojoj HDZ desetljećima ima "sigurnu utakmicu". Imate li realnu šansu ili se upuštate u politički Don Quijoteovski pohod?

Sva dosadašnja istraživanja su pokazala da jedini od svih kandidata imam šansu pobijediti HDZ na ovim izborima u županiji. Neće to biti ravnopravna bitka nakon što su se inkorporirali u svaku ustanovu i instituciju u ovih 35 godina. Međutim, podijelili su ljude, neopravdano plaše ljude se revanšizmom, a takve politike uvijek naiđu na zid kad im se suprostavi iskrenost, volja, energija i autentičnost, a upravo to nudim.

2. Kakvo je trenutno stanje na terenu – imate li svoju mrežu ljudi po općinama i selima?

Obišao sam veliki dio županije i mogu reći da su reakcije ljudi i mene ugodno iznenadile. Vladajuća struktura je većinu tih zapostavljenih krajeva uzimala ‘zdravo za gotovo’ i ti se ljudi osjećaju, s pravom, zanemareno. Sviđa mi se što osjećam da u njima još uvijek ima nade u bolje sutra. Pa, i kad se osjećam umorno u kampanji ta njihova nada i optimizam me digne.

3. Ankete su vas stavile kao ozbiljnog izazivača. Možete li podijeliti svoje brojke? Što vam govore terenske ankete – jeste li blizu, prednosti?

Da, najozbiljniji sam izazivač i to svaka anketa pokazuje. Iako nisam veliki ljubitelj političkih floskula moram reći da je jedina anketa ona na dan izbora. Brojevi kažu da smo blizu, ali je pred nama još dug put, ali smo neumorni.

4. HDZ u Zadarskoj županiji već godinama vlada kombinacijom infrastrukture i straha. Kako planirate razbiti taj stari obrazac – imate li strategiju koja ide dublje od poruka na društvenim mrežama?

Naravno da imamo. Prije par mjeseci je bilo sporadično, a sad već povremeno me zovu i članovi HDZ-a koji su izrazito nezadovoljni i razočarani. Kako ja vlast ne doživljavam kao plijen već kao odgovornost i te ljude mislim slušati, čuti ih i razumjeti. Kad postanem župan Zadarske županije moram biti svjestan da ću od toga trenutka biti župan svih stanovnika. I onih koji su glasali za mene i onih koji nisu i nositi odgovornost za kvalitetu života svih njih. Zbog toga je pala u vodu njihova uhodana priča straha. Svatko s iskrenim i poštenim namjerama i dobrim idejama i će kod mene imati priliku. Ne idem na izbore radi stranačkih iskaznica nego da se maknemo od toga i ponudim nešto drugačije.

5. SDP u Dalmaciji često ima problem sa slabim terenskim strukturama. Na koga se uopće oslanjate u kampanji – imate li ljude ili je ovo 'one man show'?

Ovaj naš tim ili mala družina koju smo okupili ne bi mijenjao za ništa na svijetu. Od Gračaca do Sali, od Paga do Vrgade naša mala družina je svaki dan na terenu. I zbilja kampanja zna biti naporna, ali uz ove ljude sve to nekako radimo s osmijehom. Znamo da političke kampanje često znaju biti pune kaljuže, ali s ovim ljudima to jednostavno nije tako. Ne ‘prosipamo žuć’ - bespotrebno je i štetno.

6. Koji su tri glavna propusta sadašnje HDZ-ove županijske vlasti koje ćete vi ispraviti odmah po dolasku?

Krenut ću od zatvorenosti jer se ona jedina može ispraviti odmah po dolasku, a za ostale treba vrijeme. U prvih 100 dana ćemo otvoriti apsolutno sve proračune županijskih ustanova i same županije, ali i svu ostalu dokumentaciju. Za primjer samo - Zadarska županija mi ne želi dostaviti zapisnik koji im je Visoki upravni sud presudio da moraju.

Najveći problem je nefunkcionalna primarna zdravstvena zaštita. Rado bih da to mogu riješiti odmah, ali ne idem na ove izbore da lažem. Tog ću se problema uhvatiti odmah u koštac, a trebat će nam godine da to riješimo jer HDZ nije bio sposoban niti isplanirati plan specijalizacija za liječnike.

Zadarska županija također kasni za razvojem sustavom javnog prijevoza. To možemo riješiti u jednom mandatu, ali ne i odmah po dolasku. Odgovornost nam je da budemo iskreni.

7. Obećanja o transparentnosti svi vole čuti – ali konkretno, hoće li vaša prva mjera biti revizija županijskog proračuna? I koga ćete "protresti"? Koje će biti vaši prvi koraci ako postanete župan?

Otvaranje dokumentacije i proračuna odmah po dolasku. No, moje informacije govore da je unutarnja revizija čak ustanovila mnoge nepravilnosti u županijskim javnim ustanovama, ali se one skrivaju od javnosti. Ne razumijem zašto kad javnost to mora znati. Mi kao da moramo ponovno naučiti što je javni interes.

8. Što kažete biraču koji kaže: "Sve je to isto, i HDZ i SDP, barem ovi iz HDZ-a asfaltiraju" – kako ih planirate uvjeriti da ste vi drugačiji? Na koje sve birače računate?

Ako su svi isti zašto ljudi uvijek idu kod istog frizera? Naravno, šalim se malo. To je argumentacija koja uvijek dolazi od strane HDZ-a kako bi revitalizirali politički rad svih drugih. Nema u niti jednom poslu u kojem su “svi isti”. Vidim da ljudi prepoznaju da smo drugačiji. Primjera radi, moj protukandidat Bilaver je za željezničku prugu koja se obanavlja rekao da će po izgradnji je razmontirati i preseliti kroz mjesto Bibinje. Tom očitom laži se ponižava ljude. Novac je došao od Europske investicijske banke koja sigurno u svojim uvjetima nema da po završetku razmontirate prugu. Drugačiji smo jer smo iskreni.

9. U javnosti ste poznati po borbenim stavovima, posebno o ideološkim pitanjima. Bojite li se da će vas HDZ etiketirati kao "ekstremnog ljevičara" i da će time mobilizirati svoju bazu protiv vas?

Ako je njima širenje poštovanja i ljubavi prema ljudima ekstremizam onda oni imaju veliki problem. U tom slučaju si etiketu ‘ekstremizma’ mogu sami sebi zalijepiti.

10. I za kraj – što će, po vama, presuditi u Zadarskoj županiji?

Presudit će autentičan kandidat naspram kandidata koji zvuči kao da mu je svaki govor i intervju pisao AI. građani će sami odlučiti tko je tko.