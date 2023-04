VIDEO Jurili s teško bolesnim djetetom za Zagreb: 'Htio sam što prije stići da spasimo dijete'

Da vozači Hitne pomoći imaju jedan od stresnijih poslova odavno se zna. No ono što je proteklog ponedjeljka proživio Osječanin Luka Novaković, dugogodišnji vozač Hitne pomoći, više je od stresa. Naime, baš je njega 'zapalo' da toga dana za Zagreb mora odvesti malenog dvogodišnjeg pacijenta kojemu je život visio o koncu.

- Nikome od vozača nije drago kada čuje da do Zagreba s pacijentom mora doći u što kraćem roku, a pogotovo nam je teško kada vozimo djecu. A ja sam znao da je već danima zatvorena dionica ceste kod Križa i to 19 kilometara te da će to biti veliki problem. Pitao sam HAC mogu li nas ikako pustiti kroz tu dionicu no, rekli su da ne mogu, pa sam, na svoju ruku, nazvao policiju, objasnio slučaj i zatražio pratnju sve do Zagreba jer sam smatrao da drugačije ne bismo uspjeli. Na sreću, policija nam je izašla u susret i na tome sam im iznimno zahvalan - kaže Luka s kojime je toga dana u vozilu, osim malenog pacijenta sa upalom pluća i srčanom manom, bila bolnička ekipa u sastavu doktorica i tehničar.

Dijete je bilo intubirano i na respiratoru i svaka je minuta bila od velikog značaja.

- Često su ekipe Hitne pomoći uvijek na udaru kritika zbog ovoga ili onoga, a nitko se ne pita kakvim se sve rizicima izlažemo kako bismo spasili pacijente. Putovanje do Zagreba definitivno je bio rizik jer smo jurili koliko nam je promet to dozvoljavao. Samo sam htio što prije stići jer mi je pogled na to malo djetešce pravio 'knedlu u grlu'. Inače uvijek sve pacijente vozim kao da je netko moj, ali ovoga puta sam baš htio doletjeti u Zagreb - kaže Luka koji je još uvijek pod dojmom toga puta, a ponajviše svega onoga što se izdogađalo po dolasku u bolnicu na Rebro.

Foto: Privatni album

- Već smo vidjeli bolnicu i mislili smo da je to to, a onda kod Dubrave lančani sudar. Svi stoje. Policajac je posao odradio ekspresno i prošli smo gužvu gotovo odmah.. Bio sam u silnom strahu za dijete kada smo ušli u krug bolnice, već bili pred liftom, a onda je netko rekao da je nastupio srčani arest i da dijete treba oživljavanje. Na sreću, sve je prošlo dobro. Dijetetu su odmah i operirali to srce i sada je živo - govori nam Luka sretan što je sve prošlo najbolje za malog pacijenta.

Put do Zagreba koji se i bez problema i zastoja na cesti zna odužiti i do tri sata, Luka je odvozio za 2 sata i 8 minuta, uključujući probijanje do Rebra. I zbog toga mu je posebno stalo da se zna koliki i kakav stres prolaze ekipe Hitne medicinske pomoći koje jure kako bi nekome pomogli.

