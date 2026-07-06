Auto nije skup kao motor, već kao dekoracija. Top mu je, čovjek je bio oduševljen - priča nam čitatelj
'FERRARI' NA MORU
Jurilica na moru kod Pelješca: 'Uvezao je 'Ferrari' iz Miamija, otkrio mi je i koliko je koštao'
Čitanje članka: < 1 min
Bilo je smiješno vidjeti ga. Prvi put ga vidimo, rekao nam je čitatelj koji je snimio žarko crveni jetski u obliku Ferrarija kod Pelješca.
- Dao je pun gas, ljudi su ga slikali i snimali. Nevjerojatno, dodao je naš čitatelj u ponedjeljak.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Snimke ovog jedinstvenog jet skija stigle su nam od nekoliko čitatelja. Jedan je uspio i razmijeniti koju riječ s vozačem.
- Čovjek je rekao da ga je uvezao iz Miamija i da ga je platio 120.000 eura. 'Auto' nije skup kao motor, već kao dekoracija. Top mu je, čovjek je bio oduševljen - priča nam čitatelj.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku