Jurilica na moru kod Pelješca: 'Uvezao je 'Ferrari' iz Miamija, otkrio mi je i koliko je koštao'

Bilo je smiješno vidjeti ga. Prvi put ga vidimo, rekao nam je čitatelj koji je snimio žarko crveni jetski u obliku Ferrarija kod Pelješca.

- Dao je pun gas, ljudi su ga slikali i snimali. Nevjerojatno, dodao je naš čitatelj u ponedjeljak.

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Pokretanje videa... VIDEO Ferrari u moru | Video: 24sata Video

Snimke ovog jedinstvenog jet skija stigle su nam od nekoliko čitatelja. Jedan je uspio i razmijeniti koju riječ s vozačem.

- Čovjek je rekao da ga je uvezao iz Miamija i da ga je platio 120.000 eura. 'Auto' nije skup kao motor, već kao dekoracija. Top mu je, čovjek je bio oduševljen - priča nam čitatelj.