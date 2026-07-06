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'FERRARI' NA MORU

Jurilica na moru kod Pelješca: 'Uvezao je 'Ferrari' iz Miamija, otkrio mi je i koliko je koštao'

Piše Veronika Miloševski, Iva Tomas,
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Jurilica na moru kod Pelješca: 'Uvezao je 'Ferrari' iz Miamija, otkrio mi je i koliko je koštao'
Foto: Čitatelj 24sata
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Auto nije skup kao motor, već kao dekoracija. Top mu je, čovjek je bio oduševljen - priča nam čitatelj

Bilo je smiješno vidjeti ga. Prvi put ga vidimo, rekao nam je čitatelj koji je snimio žarko crveni jetski u obliku Ferrarija kod Pelješca.

- Dao je pun gas, ljudi su ga slikali i snimali. Nevjerojatno, dodao je naš čitatelj u ponedjeljak.

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Ferrari u moru VIDEO
Ferrari u moru | Video: 24sata Video

Snimke ovog jedinstvenog jet skija stigle su nam od nekoliko čitatelja. Jedan je uspio i razmijeniti koju riječ s vozačem.

NEVJEROJATNA SNIMKA VIDEO Ma je l' to...? 'Dao je pun gas u svom Ferrariju u moru...'
VIDEO Ma je l' to...? 'Dao je pun gas u svom Ferrariju u moru...'

- Čovjek je rekao da ga je uvezao iz Miamija i da ga je platio 120.000 eura. 'Auto' nije skup kao motor, već kao dekoracija. Top mu je, čovjek je bio oduševljen - priča nam čitatelj. 

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