Jurio po mokroj cesti na A1 pa autom sletio s ceste i prevrnuo se. Putnik je teško ozlijeđen

Policija je objavila detalje prometne nesreće na autocesti A1 kod Šibenika u kojoj je dvoje ljudi ozlijeđeno.

- Prometna nesreća bila je u srijedu oko 9:40 sati, a sve se dogodilo nakon što 34-godišnjak upravljajući osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju ceste (mokar kolnik), vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama (obilna kiša), stanju vozila i gustoći prometa tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju u konkretnim uvjetima može predvidjeti, uslijed čega gubi kontrolu nad vozilom i prednjim lijevim dijelom vozila udara u metalnu zaštitne ograde, a potom vozilom izlijeće van kolnika gdje dolazi do rotiranja i prevrtanja vozila - navodi policija.

U trenutku prometne nesreće vozač i 52-godišnji putnik nisu bili vezani sigurnosnim pojasom.

- Vozilom hitne medicinske pomoći, 34-godišnji vozač i 52-godišnji putnik su prevezeni u Opću bolnicu u Šibeniku gdje su putniku konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju, dok su vozaču konstatirane lakše tjelesne ozljede -dodaju iz policije.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 34-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.