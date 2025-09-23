Obavijesti

KAZNIT ĆE JE

Šibenčanka ignorirala znakove za radove, upala autom u rupu pa se teško ozlijedila...

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Dalmacija Danas

U Općoj bolnici u Šibeniku vozačici su konstatirane teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći puštena na kućnu njegu. Zbog izazovanja prometne nesreće prekršajno je prijavljena

S teškim ozljedama prošla je jučer Šibenčanka (67), koja je izazvala prometnu nesreću kraj gradskog trgovačkog centra Dalmare. Kako je javila policija, sve se odvijalo oko 15.25 sati, javlja portal Dalmacija danas.

- Krećući se odvojkom državne ceste D8 za trgovački centar gdje se izvode radovi, prilikom skretanja u desno između postavljene prometne signalizacije nastavlja s vožnjom da se prethodno nije uvjerila kako istu radnju može učiniti bez izazivanja opasnosti po sudionike u prometu i imovine. Tada prednjim dijelom vozila upada u rupu na prilaznom kolniku dimenzija 5,00 × 2,20 metara, visine 1,50 metara, na kojoj su se izvodili radovi propisno označeni prometnom signalizacijom - pišu iz policije.

Prolaznici su pozvali Hitnu pomoć te je završila u Općoj bolnici Šibenik. Pružili su joj pomoć te je puštena na kućnu njegu.

- Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 67-godišnjakinje bit će podnesen prekršajni nalog - pišu iz policije.

