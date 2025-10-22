Obavijesti

STANJE NA CESTAMA

Jutarnje gužve: Na A4 kolona tri, na A3 jedan kilometar

Foto: HAK

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti i gorskoj Hrvatskoj. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski

HAK javlja kako je u srijedu ujutro viđena srna na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin, vozi se uz ograničenje brzine 80 km/h. Vozače mole za oprez.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti i gorskoj Hrvatskoj. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, vozi se usporeno uz povremene zastoje:

na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca;
na autocesti A3 Bregana-Lipovac u zoni radova na 48.+350 km između čvorova Rugvica i Otok Svibovski u smjeru Bregane, vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 1 km
na autocesti A4 Goričan-Zagreb u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 3 km
na Istarskom ipsilonu između čvora (A7) i tunela Učka u oba smjera

