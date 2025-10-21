Ceste mokre i skliske. Na A4 kod Zagreba kolona duga dva km

HAK javlja u utorak ujutro da su ceste mokre, vlažne i skliske. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila.

Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje:

na autocesti A4 Goričan-Zagreb u zoni radova između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, kolona je oko 2 km.

Zbog radova zatvoreni su:

na autocesti A3 Bregana-Lipovac izlazni krak čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca;

na autocesti A6 Rijeka-Zagreb ulazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Rijeke.