Jutro uz mraz, maglu i minuse

Snijeg je u petak zabijelio ceste diljem unutrašnjosti Hrvatske, dok su olujni udari bure brojnima izazvali probleme u Dalmaciji. Prometni kaos vladao je hrvatskim prometnicama zbog zimskih uvjeta. Stajalo se u koloni, satima grijalo u automobilima, neki su i snjegoviće radili, dok su snježne pahulje zatrpavale ceste, posebno u Lici i Gorskom kotaru.

Mnogi su se u subotu probudili uz minuse. Osim na Zavižanu, u 7 sati je minus 8 bilo i u Crnom Lugu, u Bednji (-7), a minus 5 je na Plitvicama, u Gospiću, Ogulinu i na Medvednici te u Goricama kod Nove Gradiške i u Slavonskom Brodu. Osijek se budi također uz -4, Zagreb na minus 2. U Splitu je 5, Varaždinu -4, Puli -2.

Kako prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u subotu će biti pretežno sunčano, a ponegdje na istoku će biti umjerene naoblake. Ujutro će u unutrašnjosti biti mraza, mjestimice i magle.

Puhat će većinom slab vjetar, na istoku do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, prema otvorenom moru sjeverozaoadnjak, a navečer na sjevernom Jadranu okrenut će na jugozapadnjak.

Meteoalarm je upaljen zbog vjetra, i to za Sjevernu, Srednju i Južnu Dalmaciju.

Najniža jutarnja temperatura bit će od -8 do -3, dok će na Jadranu biti uglavnom od 1 do 6 °C, a najviša dnevna temperatura u subotu će biti između 4 i 9, na Jadranu od 9 do 13 °C.