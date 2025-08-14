Obavijesti

News

REKONSTRUKCIJA SEKTORA

Južna Koreja planira promjene u petrokemijskom sektoru

Južnokorejska vlada objavit će ovog mjeseca plan restrukturiranja petrokemijskog sektora zemlje, koji se suočava s "teškom" situacijom, izjavio je u četvrtak ministar industrije Jung-kwan

Južnokorejska vlada objavit će ovog mjeseca plan restrukturiranja petrokemijskog sektora zemlje, koji se suočava s "teškom" situacijom, izjavio je u četvrtak ministar industrije Kim Jung-kwan. Marže petrokemijskih tvrtki u Južnoj Koreji i širom svijeta pale su zbog prekomjerne ponude naftnih proizvoda, uzrokovane neumoljivim povećanjem kapaciteta u posljednjem desetljeću, posebno na najvećem petrokemijskom tržištu - u Kini. Potražnja je istodobno oslabila u posljednje tri do četiri godine. Analitičari ne očekuju oporavak marži prije 2027. godine.

Južnokorejski izvoz petrokemijskih proizvoda iznosio je 21,7 milijardi dolara u prvoj polovini ove godine, što je pad od 11,1 posto u odnosu na godinu ranije, uslijed pada cijena i prekomjerne globalne ponude. Ukupan izvoz petrokemijskih proizvoda iznosio je 48 milijardi dolara u 2024. godini, što čini 7 posto ukupnog izvoza Južne Koreje i jedno od prvih pet izvoznih dobara nakon poluvodiča, automobila, strojeva i naftnih derivata.

U toj državi su zabrinuti zbog financijskog zdravlja domaće tvrtke Yeochun NCC, petrokemijskog proizvođača sa sjedištem u Yeosuu, koji, prema izvješćima medija, treba podmiriti oko 180 milijardi wona (130,3 milijuna dolara) kredita koji dospijevaju na naplatu krajem kolovoza.

Južnokorejske petrokemijske tvrtke moraju izvući pouku iz restrukturiranja brodograđevne industrije u zemlji krajem 2010. godine. To podrazumijeva likvidaciju imovine i optimiziranje poslovnih sektora tijekom razdoblja kada se industrija součava s naglim padom narudžbi, rekao je ministar Kim.

Kim tvrdi da petrokemijska industrija treba samoinicijativno poduzeti mjere, uključujući prilagodbu objekata.

